委内瑞拉总统任命新电力部长

委内瑞拉总统马杜罗4月1日晚宣布任命伊戈尔·加维迪亚接替路易斯·多明格斯，担任委内瑞拉电力部长。

马杜罗说，加维迪亚将从即日起同时担任国家电力公司总裁，目前他已接管全国电力系统，正领导国家电力公司团队在电力系统遭受数次“攻击”后逐步恢复全国供电的稳定。

此外，马杜罗还任命弗雷迪·布里托为科技部长，并宣布新设电力总参谋部执行秘书处，由内政和司法部长雷韦罗尔负责领导。马杜罗说：“该机构将24小时运作，对电力系统进行检查、协调并持续反应。”

加维迪亚今年66岁，曾任一家国有大型电力公司总裁，并在2012年至2016年期间担任委电力部国家电力调度中心主任。

3月25日下午，包括首都加拉加斯在内的多个地区发生停电，政府在停电后几小时内曾成功恢复部分地区电力供应，但当晚全国多数地区再次停电。随后委政府决定26日和27日全国停工停学。29日晚开始，委内瑞拉再次发生大范围停电，以致供水和通讯均受到影响。委政府曾表示，造成停电的原因是古里水电站遭到反对派蓄意破坏。（王瑛 徐烨）

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