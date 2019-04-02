通讯：柬埔寨90后姑娘在西港特区收获成长与爱情

清晨，位于柬埔寨西南部西哈努克省的西哈努克港经济特区（简称“西港特区”）沐浴着阳光，在喧闹的人流和车流中苏醒。

7点前后，柬埔寨姑娘阿青乘坐的班车驶入园区，行驶在贯穿园区的洪森大道上。几年间，在这条路上，阿青见证了一排排厂房拔地而起，自己也从一线工人成长为行政管理人员，并收获了一份跨国爱情。

今年26岁的阿青有着小麦色皮肤和腼腆的笑容，是特区内苏州云鹰纺织品（柬埔寨）有限公司（简称“云鹰”）的人事干事兼翻译。记者见到她时，她正在给新招聘的工人做入职统计，询问信息、登记表格，有条不紊地在电脑上操作。

“我现在主要做人事和验厂相关工作，包括新员工的信息登记、证件办理、保险、档案管理等等，验货验厂的流程也正在学习。办公室的中国同事非常好，教我学习很多技能。”阿青说。

阿青家所在的村庄离特区约10公里。她告诉记者，5年前她一直在金边打工，但听家乡人说起西港特区的发展迅速，就回来了。“我在金边打工一个月挣100多美元，来到西港特区在家门口工作，挣得比在金边还多。刚来云鹰工作时也是在车间做工人，因为学过汉语，就被安排为小组长，经常帮中国同事翻译。”

西港特区是中国首批境外经贸合作区之一，也是“一带一路”建设的标志性项目之一。近5年来，中柬经贸合作突飞猛进，西港特区也快速发展，从50多家入驻企业增长到150多家，创造了超过2.2万个就业岗位。特区内新生活区、商业区、医疗卫生设施、教育培训中心相继落成，成为推动当地经济发展的“发动机”和人民的“饭碗”。

阿青说，特区发展给她的家乡带来很大变化，“村子里好多人都在特区的工厂工作。收入多了，生活水平也提高了，新房子、新家电、新摩托车越来越多。我的妹妹也在特区工作，弟弟在西哈努克城开车送货，客户很多来自中国。”

这位90后姑娘在中资企业迅速成长。云鹰总经理范士海说，“阿青现在一个月工资能有600美元，只要努力上进，能够学的东西更多”，公司有意将她培养成本土的管理人才。

阿青对记者说，她在特区工作以来中文进步明显，学会了电脑办公操作和工厂管理方面的技能，生活上更是收获了属于自己的爱情。

来自黑龙江的云鹰员工赵权工作认真细心，人也很善良。在日常的工作接触中，中国小伙子的勤劳善良打动了柬埔寨姑娘的心，赵权也被阿青的温柔和聪颖深深吸引，两人日久生情。2016年11月，他们在阿青的家乡举行了一场热闹的柬埔寨传统婚礼。

赵权在手机里一直存着婚礼的照片，他和阿青身着柬埔寨传统服饰，接受来自中柬两国亲朋好友送来的祝福。

如今，阿青和赵权的儿子已经一岁多了。“我们给儿子取名叫赵柬峰，希望他学好中文和柬埔寨语，长大以后能够继续为我们两个国家的友谊作贡献，”赵权说，“我来西港特区工作6年，看到这里发生了翻天覆地的变化，这是一片充满生机的地方。如今，我在这里收获了爱情，更下定了决心要扎根在这里努力奋斗。中国和柬埔寨的关系越来越好，中国来这里投资越来越多，带来很多机会。在这里发展，我对未来很有信心。”

阿青对记者说，她心里还有一个愿望，那就是等中国东北天气暖和了，带孩子去一趟黑龙江。“和中国的家庭成员大团圆，让他们尝一尝我包的饺子。”（毛鹏飞 朱炜）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)