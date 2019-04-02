通讯：中企在老挝严守环保高标准

中国山东太阳纸业的老挝工厂位于老挝中部一个山间谷地。车间内紧张忙碌，蒸煮、漂白、烘干、切片、打包一道道工序有序进行；工厂大门外的池塘里，鱼群游动，还有一群鸭子悠然嬉水。

这个池塘，就是工厂的总排水口，废水经过处理在此排放。“这就是为了让附近村民放心。”太阳纸业老挝公司总经理陈文俊对新华社记者说。

在总排放口养鱼养鸭可以让附近百姓和到访客人直观了解公司在环保方面的高标准、严要求。他指着餐桌上冒油的咸鸭蛋说：“这蛋就是排水口那群鸭子下的。”

太阳纸业2008年进入老挝，实施林浆纸一体化项目。经过10多年发展，公司在老挝累计投资超过5亿美元，年产30万吨阔叶木浆的生产线2018年正式投产。

随着工厂规模日益扩大，当地村民难免担心环境问题。为打消村民疑虑，工厂用几十只鸭子、几百尾鱼组成了一个“环保动物园”：如果水质不好，动物不能生存。

不仅是太阳纸业，其他在老挝的中国企业也遵守极高的环保标准。在备受关注的中老铁路项目建设过程中，六个标段的工程承包施工单位始终坚持环保工作与工程建设同设计、同施工、同验收，全力争取建好“绿色之路”。

中老铁路最南端的第六标段位于老挝首都万象市和万象省境内，这一地区是老挝政治、经济、文化、旅游中心。中铁二局的建设者借鉴国内杭州至黄山铁路环保经验，区间路基充分利用线路两侧原始植被，进行最大限度生态修复，每个站场根据地域特色和人文景观，专门设计绿化方案，实现绿化效果与周边景色融合统一。

中老铁路北起中老边境，南抵老挝首都万象，是第一个以中方为主投资建设、共同运营并与中国铁路网直接连通的境外铁路项目。线路全长414公里，设计时速160公里，全线采用中国技术标准、使用中国设备，计划2021年12月建成通车。

“中老铁路沿线生态环境脆弱，如此大体量的铁路项目实现了环境低度开发，完成了老挝人民眼中的许多‘不可能’。”中老铁路项目联合党工委书记肖乾文说。

生活在废水排放口的鸭子和鱼、中老铁路沿线与自然景观完美融合的绿化带，是中国企业环保承诺的最好例证。一个个注重环保的项目，不仅助力老挝经济发展，也守护着老挝的绿水青山。（章建华）

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