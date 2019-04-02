阿拉伯国家上空可见8颗北斗卫星

第二届中阿北斗合作论坛1日在突尼斯开幕。中阿双方联合发布的阿拉伯地区北斗系统测试体验报告表明，在阿拉伯国家上空可见8颗北斗卫星，定位精度优于10米，可用性95%以上，可为阿拉伯国家和地区提供优质卫星导航服务。

这是北斗系统开通全球服务后首次在“一带一路”国家和地区举办的重要活动。为展示北斗系统性能和特色优势，中阿双方在论坛期间联合举行北斗系统测试体验活动，并发布了上述报告。中方相关人士在论坛上介绍了北斗系统建设、应用推广、国际合作等情况，重点介绍了位于突尼斯的中国北斗首个海外中心——中阿北斗/GNSS中心建成近一年来的合作成果。

论坛为期两天，主题是“合作、应用、服务”。中方在论坛期间还举办了卫星导航专题培训，来自多个阿拉伯国家的学员得以更深入了解和应用北斗系统。

2018年12月27日，北斗三号基本系统已完成建设并提供全球服务。近年来北斗系统已在多个亚非国家的不同领域得到广泛应用。2019年至2020年，中国还将发射10余颗北斗导航卫星，全面完成北斗三号全球组网建设，进一步提升全球服务性能。

中阿北斗合作论坛由中阿合作论坛中方秘书处、阿拉伯国家联盟秘书处、中国卫星导航系统管理办公室、阿拉伯信息通信技术组织联合主办，吸引了来自中国和多个阿拉伯国家政府部门、科研院所和企业等的200余名代表参加。

中国卫星导航系统管理办公室主任冉承其介绍说，第二届北斗合作论坛比上一次有了全面提升，落实了许多设想和方案；中方在北斗系统建设层面优先考虑“一带一路”沿线国家，使他们充分享受到北斗的服务。

阿拉伯信息通信技术组织秘书长穆罕默德·本·阿莫对记者说，现在越来越多的阿拉伯人知道了北斗系统，许多专业人士也了解北斗系统的优势。他认为北斗合作给“一带一路”合作增加了一个新的维度。（黄灵 马迪）

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