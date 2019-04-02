通讯：中国水电项目助老挝山民脱贫

老挝南塔河1号水电站是中国南方电网公司在“一带一路”倡议下开发的第一个境外BOT（建设-经营-转让）水电项目，位于老挝北部博胶省南塔河上，去年10月投产后每年可发电7.59亿千瓦时，为当地经济发展提供了保障。

“我以前的房子因为建电站被淹没了，我也伤心，”42岁的水电站库区移民因乔说得很实在，“高兴的是我搬迁到新的村庄，做小商铺的生意。中国公司帮助我们建了新房子，以前住的是破旧木头房，现在住的房子是木结构、水泥地基，而且我们出行也方便了。”

南塔河1号水电站水库建设涉及博胶省和琅南塔省的37个村庄、1735户人家。南方电网在2018年完成11个安置点的建设和移民搬迁工作，电站让这里的山区通电、通路，有利于村民发展生产。

南方电网修建了电站通往外界的公路，今年2月，又帮助附近的哈南村修建了通到水电站的路。这个村子以往出行只能依靠水路，非常不便。

“我们以前种地靠天吃饭，”54岁的村长隆皮对记者说，“电站项目带动我们村发展，以前出入很不方便，现在有路了，人们来往、做买卖都很方便。公司一直照顾我们，还聘用了一些村民。”

偏坎村村长西吞说，搬迁后村民结束了刀耕火种，生活条件比以前好很多，尤其是交通方面。村民们在这里有的做工艺品、织布，有的做生意、从事渔业。班雅班蓬村村长川蓬表示，移民新村的建立使当地卫生、教育和交通条件都有了很大改善。

记者日前到水电站采访，发现中央控制室里面有一半是老挝员工。23岁的维莱萨曾经在河南开封黄河水利职业技术学院学习水电站运营与管理，现在已适应水电站的工作和生活，他希望将来就在水电站附近成家。

据南方电网老挝南塔河公司副总经理徐程宏介绍，2018年公司向库区投放了4万尾鱼，以后还将根据库区生态需要，逐年在库区开展生态增殖活动。为实现项目移民稳得住、能致富的目标，公司还积极在移民村开展植树、捐赠和捐建活动。

了解到那列移民新村的农卡中学条件简陋，公司号召项目参建人员捐款捐物。现场接收捐赠的老挝官员卡特深情地说：“没有你们修建的公路，我们现在的交通只能靠坐船；没有你们修建的新学校，我们现在还在风吹雨淋的简陋校舍学习。是你们帮助我们改变了这一切，我们非常欢迎你们的到来！”（章建华 杜大鹏）

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