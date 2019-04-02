综述：中埃共话“一带一路”倡议合作发展前景

4月1日晚，由埃及对话政治和媒体研究中心举办的“‘一带一路’倡议与埃及发展前景”研讨会在埃及首都开罗举行，旨在为即将在北京召开的第二届“一带一路”国际合作高峰论坛提供更多观点与看法。

埃及前驻华大使马哈茂德·阿拉姆、中国驻埃及大使馆公使衔商务参赞韩兵及埃及智库专家、媒体人士与会，共话“一带一路”倡议和中埃关系发展前景。

“‘一带一路’倡议对埃及的发展具有非凡意义。”阿拉姆在主题演讲中表示，中国目前在埃及的建设项目涉及基础设施、新能源、农业、民生工程等多个领域，为埃及的经济发展提供了助力。

据中国驻埃及大使馆经商参处相关资料显示，近5年来，中国企业在埃重大基础设施项目签署合同和正在商谈的项目金额超过200亿美元，带动双方在技术、装备、资金等领域合作不断深化。目前，国家电网500千伏输电线路项目即将完工，将成为埃及国家电力网络的大动脉；斋月十日城市郊铁路项目已签署贷款协议，一批电站、铁路、港口、建筑项目也在推进之中。

韩兵在主题发言中表示，埃及位于“一带一路”西端交会处，拥有独特的地缘优势和枢纽地位，是共建“一带一路”的天然合作伙伴，埃及政府提出的“振兴计划”和“2030愿景”等与“一带一路”倡议高度契合，苏伊士运河走廊开发、新首都建设、能源建设等发展规划中蕴含着双方共商合作、共享发展的良好机遇。

“‘一带一路’倡议与其他经济规划相比，最大不同点在于它将贸易与发展很好地联系起来。”埃及金字塔政治与战略研究中心亚洲研究项目负责人穆罕默德·法拉哈特在发言中强调，埃中两国经贸投资和大项目合作发展迅猛，中国投资对埃及的经济发展做出了巨大贡献。

据韩兵介绍，2018年中埃双边贸易额达138.7亿美元，创历史新高，埃及对华出口亦大幅增长，超过18亿美元。截至2018年底，中国在埃各类实际投资额超过70亿美元，其中超过90%为近5年内投入。

“我期待即将在北京召开的‘一带一路’国际合作高峰论坛带来更多合作成果，希望两国能够继续携手努力，为双方经贸合作创造美好未来。”阿拉姆对新华社记者说。（吴丹妮 朱瑛琪）

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