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专访：“非洲将中国视作珍贵、忠诚的伙伴”——访南非资深外交家格特·格勒布勒

2019年04月02日13:31  来源：新华网
 

“我去过中国3次，中国的发展速度令我惊叹！”曾担任南非驻日本、西班牙大使的南非资深外交官格特·格勒布勒近日在接受新华社专访时如是说。

他说，尽管每次在中国停留的时间都不长，但北京、上海等城市的发展速度给他留下了深刻的印象。“无论是从基础设施建设还是民众受教育程度来看，这都是一个神奇的故事，”格勒布勒说，“我了解得愈多，就愈加对中国感兴趣。”

2018年是中南建交20周年。中国连续9年为南非第一大贸易伙伴国，南非也已成为中国在非洲最大贸易伙伴。据不完全统计，中方累计对南非直接投资已超过102亿美元，为当地创造了数以万计就业机会，有力助推了南非经济发展。

谈及南中关系，格勒布勒说：“南非与中国对重大国际事务持有相似观点，两国之间合作的潜力巨大。”

格勒布勒认为，中国是全球“理智声音”的代表，是维护全球稳定的榜样。“我读过一份发表于2017年的报告，报告作者调查了多个在非洲投资的中国公司后发现，这些公司中94%的员工为非洲本地人，七成公司还为本地工人提供了各种培训机会，这才是真实发生的事。”格勒布勒说。

他说：“当你与非洲民众交流时，你会发现他们对中国看法很积极。在我们眼中，中国与你做生意时，不会指手画脚，不会告诉你该做这个，不该做那个。中国与非洲国家的交流基于平等、互利，这也是非洲最欣赏中国的地方。”

谈到非洲发展，格勒布勒说，非洲必须加快工业化进程，创造更多就业岗位，以及培训更多人才，“相信在中非合作论坛框架下，这一问题可以得到妥善解决”。

“非洲将中国视作珍贵、忠诚的伙伴。同时，中国有许多值得南非学习的地方，我相信南中关系将更加紧密。”格勒布勒说。（荆晶）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)
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