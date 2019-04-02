孔院助推中泰校企合作

签约仪式合影

人民网曼谷3月31日电（记者 赵益普 实习生郑美辰、郭雨祺） 2019年3月30日，中国大理大学与位于泰国罗勇府泰中罗勇工业园区的腾晖技术（泰国）有限公司，共同签署共建“大理大学境外实习实践基地”合作备忘录，并举行了揭牌仪式。大理大学校长王华、腾晖技术（泰国）有限公司常务副总经理程帝军，以及泰国海上丝路·帕那空皇家大学孔子学院中方院长刘明等参加了仪式。这是继海丝帕那空孔院与腾晖技术（泰国）有限公司合作的汉语培训项目落地后的又一实质性合作，是支撑“一带一路”沿线国家人才培养的切实举措。

签约仪式前，海丝帕那空孔院中方承办院校大理大学王华校长一行，与腾晖技术（泰国）有限公司程帝军常务总经理及相关人员进行了会谈。程帝军对海丝帕那空孔院在汉语教学和搭建校企合作项目方面的支持和帮助表示由衷的感谢。他认为泰籍员工汉语水平对在泰中资企业的发展起着举足轻重的作用，孔子学院提供了便利和高水平的汉语培训，为其解决了燃眉之急。而与大理大学共建学生实习实践基地，既可借此机会发现和培养人才，同时又为中方在校大学生提供了海外实习实践的良好平台，是双方实现互利双赢的举措。

大理大学王华校长感谢腾晖技术（泰国）有限公司对孔子学院和大理大学工作的支持，并表示这是一个多方合作的良好开端，期待不远的将来，合作将有更多成果惠及中泰两国人民和院企。海丝帕那空孔院中方院长刘明也希望继续与园区各企业开展多方合作，并将积极协助孔院的中泰承办院校与园区企业开展技术研究、技能培训、人才培养等多方位的合作。

(责编：任付丽(实习生)、樊海旭)