人民网>>国际

美航天局开发出可拼装和变形的机翼

2019年04月02日10:27  来源：新华网
 

美国航天局领导的工程团队开发出一种新型飞机机翼，它由大量三角形支架等部件拼装而成，可根据飞行情况而变形，满足不同飞行阶段对机翼形状的要求。据悉，这种机翼已完成风洞测试。

近日发表在英国《智能材料与结构》杂志上的研究论文介绍说，这种机翼由数千个三角形支架等部件拼合而成，形成一个中空、轻质的结构，每立方米重量只有5.6千克，比传统机翼更轻、更节能。

这种新型机翼约5米长，与一架单座飞机的机翼相当。其中部件的位置经过精心设计，在不同应力下，机翼或部分机翼能够以特定方式弯曲。这种机翼已在美国航天局兰利研究中心的高速风洞中完成了测试，表现优异。

研究人员说，飞机在起飞、降落、巡航和机动等阶段，机翼形状的最优参数各不相同，传统飞机在不同阶段会调节可活动的副翼，但无法完美满足这些要求，而可连续变形的机翼在每个阶段都可接近最佳外形。

据介绍，这种新型机翼的部件可工业化大规模生产，通过使用聚乙烯树脂注塑成型等技术，每个基础部件的制造时间只需17秒。研究人员认为，相关技术未来能提升飞机制造、飞行和维护的效率，还有望用于制造可拼装的风机叶片和太空建筑物等。（周舟）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载
 

深度阅读

国际人士积极评价中国经济活力和发展预期 今年是新中国成立70周年，也是决胜全面建成小康社会关键之年。政府工作报告对2018年政府工作成果进行了提纲挈领的回顾总结，并对2019年工作计划进行了谋篇布局，不仅交出了一份亮眼的成绩单，也列出一份详尽的行动表。海外舆论高度关注今年中国两会，期待中国出台新政策、带来新机遇，释放更多积极信号，同时对2019年中国的经济活力和发展预期表达了乐观态度。专家表示，未来“中国怎么走，世界其他地方就会怎么走”【详细】

国际|国际观察|外媒关注

妙语连珠回应媒体关切 佳句频出亮出中国主张 3月8日上午，十三届全国人大二次会议新闻中心举行记者会，国务委员兼外交部长王毅就“中国外交政策和对外关系”回答中外记者提问。会上，王毅就中外记者提出的国际热点问题进行回应，全程妙语连珠、佳句不断，亮出了新时代中国特色大国外交的立场和主张。【详细】

国际|国际观察|外媒关注
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved