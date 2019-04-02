乌俄友好条约4月1日到期失效

新华社基辅4月1日电（记者 钟忠 陈俊锋）乌克兰外长克利姆金4月1日宣布，乌俄友好、合作和伙伴关系条约（乌俄友好条约）当天到期，条约正式失效。
克利姆金当天在社交媒体平台推特宣布上述消息。
另据俄罗斯媒体报道，俄外交部已确认俄乌友好条约4月1日失效。
乌俄友好条约由乌俄两国于1997年签订，并于1999年生效。条约规定两国关系建立在互相尊重主权和领土完整的基础上，承认苏联时期划定的边界，一致同意通过和平方式解决一切争端，明确两国关系具有战略性。条约有效期10年，任何一方如要更改或不再续签条约，须在条约到期前6个月向另一方提交书面文件，否则条约将自动延续10年。
去年9月，乌外交部向俄外交部递交废止条约相关文件。同年12月，乌总统波罗申科签署相关法律文件，明确乌俄友好条约将于2019年4月1日到期并失去法律效力。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，俄方对乌不再延长两国友好条约的决定感到遗憾。
2014年3月以来，因克里米亚入俄和乌克兰东部地区冲突问题，乌俄关系急剧恶化。据乌克兰外交部统计，2014年3月以来，乌俄间签署的451项协议中已有44项被废止。分析人士指出，在乌俄关系恶化背景下，两国友好条约实际上已成一纸空文。
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