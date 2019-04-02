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苏丹总统重申政府军在所有冲突地区单方面停火的承诺

2019年04月02日10:14  来源：新华网
 
原标题：苏丹总统重申政府军在所有冲突地区单方面停火的承诺

　　新华社喀土穆4月1日电（记者马意翀）苏丹总统巴希尔1日表示，苏丹政府军将遵守在该国所有冲突地区单方面停火的承诺。

　　巴希尔当天在苏丹国民议会发表讲话时说，政府军将在全国范围内停火，政府遵守与所有政党进行对话的承诺。他呼吁所有政治力量参与国家和平进程。“2019年将是和平的一年，我们都应该共同努力实现这一崇高目标。”

　　巴希尔表示，苏丹目前面临着经济问题的挑战。政府将采取广泛的措施改善经济条件，为生产发展创造合适的环境。

　　苏丹政府军自2011年开始与反对派组织“苏丹人民解放运动（北方局）”作战。2014年1月以来，巴希尔开启全国对话进程，以期彻底解决旷日持久的武装冲突，实现和平。

　　2016年6月，巴希尔宣布苏丹政府军单方面停火4个月。此后，苏丹政府多次延长政府军在冲突地区的单方面停火期限。苏丹境内多个反对派武装也宣布停火。

(责编：王仁宏、曹昆)
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