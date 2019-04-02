原标题：美军F-35战机首度加入菲美年度联合军演

新华社马尼拉4月1日电（记者袁梦晨 郑昕）菲律宾与美国2019年度“肩并肩”联合军事演习1日在菲律宾武装部队总部阿吉纳尔多军营展开，美军首次派出搭载F-35战机的舰艇参加演习。

据菲军方介绍，今年美军将派出3500名参演人员，菲军派出约4000名参演人员，澳大利亚军方将派50人参加演习，多个国家将派出观察员。

据菲律宾媒体报道，此次演习美军将派出“黄蜂”号两栖攻击舰，该舰搭载美军F-35战机，这也是首次有该型战机参与菲美“肩并肩”联合军演。目前该舰已抵达菲律宾北部的苏比克港。

菲军方说，军演将持续两周，在菲律宾吕宋岛和巴拉望岛等地举行，演习聚焦国土防御和反恐，其间将组织两栖登陆和实弹射击等课目训练。

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