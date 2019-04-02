原标题：英国议会下院再度表决“脱欧”替代方案 无一方案获得多数支持

新华社伦敦4月1日电（记者杨晓静 顾震球）英国议会下院1日举行第二轮“指示性投票”，就包括“关税同盟”“共同市场2.0”等在内的4种“脱欧”方案的动议进行表决。投票结果显示，4种方案均未获得多数议员支持。

“指示性投票”结果并无法律约束力，但会对政府产生压力。3月27日，英国议会下院举行了第一轮“指示性投票”，就包括“无协议脱欧”“举行二次公投”等8种“脱欧”方案进行表决，但未能就其中任何一种方案达成一致。

由于英国议会下院未能在英欧双方约定的期限前通过“脱欧”协议，英国政府必须在4月12日前做出新的抉择，寻求更长期的推迟“脱欧”，或是“无协议脱欧”。

英国原定3月29日正式“脱欧”，但英欧双方不久前均确认“脱欧”推迟。

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