金砖国家新开发银行年会关注可持续发展

金砖国家新开发银行第四届年会1日在南非开普敦国际会展中心开幕。此次年会为期两天，将讨论进一步加强金砖国家之间的金融合作，推动成员国及其他发展中国家基础设施建设等事宜。

本次年会的主题是“共同合作促进可持续发展”。新开发银行行长卡马特在年会致辞中说，银行今后将把工作重点放在促进可持续发展上，并将支持金砖国家相关努力。他透露，目前银行近80%的贷款主要用于交通、清洁能源、水资源和污水处理等领域，其次是城市发展和环境保护领域。

卡马特表示，新开发银行2019年贷款总额将从目前的80亿美元增加至约160亿美元。

年会期间，新开发银行与南非国家电力公司签署价值1.8亿美元的贷款协议，以帮助南非缓解日益严重的电力短缺。此外，新开发银行还与南部非洲开发银行签署一项旨在帮助该地区减少温室气体排放和能源开发的贷款协议，金额为3亿美元。

中国财政部部长刘昆、南非财政部部长姆博维尼等金砖国家官员，以及来自多个国际及区域组织的代表、知名学者、银行家、企业界人士等出席年会。（高原）

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