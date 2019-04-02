英航“飞错国家”机长道歉视频曝光  乘客笑成一片

人民网讯 综合媒体报道，英国航空子公司英航城市飞行者（BA CityFlyer）一航班3月25日本来要飞往德国，却因为飞行计划失误降落在苏格兰爱丁堡。近日有网友曝光当时的视频，当听到机长广播表示“飞错目的地”的时候，乘客们不仅没有发怒，反而笑成一片。

这架搞出乌龙的班机原定于当地时间3月25日早上7时30分左右，从伦敦城市机场起飞，飞往德国杜塞尔多夫（Duesseldorf），最后却飞到了爱丁堡。外媒消息称，快降落时，机长开始广播“欢迎来到爱丁堡”，乘客们错愕不已，当机长发现事态不对时，再次广播询问“所以……没人要去爱丁堡吗”？当机长发现乘客的目的地都是杜塞尔多夫之后，赶紧道歉表示“我们很抱歉，不知道为何会发生这样的错误，但我们会用最快的速度将各位送达目的地”。

根据近日曝光的视频，一开始乘客听到机长广播时都十分错愕，不过立即就有人忍不住笑了出来，还有人边笑边称“真尴尬”。影视频传开后，已吸引了174万次的观看。（老任）

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