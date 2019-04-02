研究：只需看到和咖啡有关的线索 大脑就能更清醒

一项多伦多大学的最新研究显示，只需看到一些与咖啡有关的事物，人们的大脑就能变得更警觉和专注。

报道称，多伦多大学(University of Toronto)的研究人员研究了“启动效应”，通过这种效应，即使是细微的暗示，也能影响我们的思维和行为。

心理学的唤醒是指大脑的特定区域如何被启动成警觉、清醒和专注的状态。它可以由许多事物触发，包括我们的情绪、大脑的神经递质或我们喝的含咖啡因饮料。

由于人们生活中经常遇到与咖啡有关的暗示，研究人员想知道咖啡和唤醒之间是否存在关联，看看是否可以只让人们接触咖啡相关的线索，就能唤醒生理反应，效果就像他们实际喝咖啡。

在4项独立的研究中，研究人员找来西方和东方文化成长下的参与者，让他们为一个新的咖啡品牌集体讨论名称，发现仅仅是思考，就足以刺激唤醒效果并改变人们思考和感受的方式。

研究人员还比较了咖啡和茶的效果，发现参与思考咖啡相关线索的参与者比茶类组别的人所感知到时间更短，并且可用更具体、更精确的术语来思考，这对人们如何处理讯息，做出判断和决定影响很大。思考与咖啡有关的线索还会提高参与者的心率。

但是思考咖啡对在东方文化中长大的参与者影响并不强烈。研究人员推测，可能是西方文化将咖啡与生产力联系起来的关系，这在东方文化中较不明显。

2018年的另一项研究发现，咖啡的气味足以提高分析推理能力。实验发现接触过咖啡香气的学生在 10 个代数问题上的得分高于没有接触过咖啡香的学生。之前也有研究发现让一只睡眠不足的老鼠闻咖啡，就可以启动老鼠的大脑，缓解与疲劳相关的压力。

据悉，多伦多大学之前做过一项类似的启动效应研究，发现人们只是看一下麦当劳的标志，就可能会降低人们放慢速度和享受生活的能力。

这项研究的价值在于了解一系列与消费者相关的行为，以及给考虑零售店位置的营销人员提供一个新的指引。例如，如果想吸引一些能思考未来规划的客人，或许可以将店面放在茶饮料店面的隔壁，因为茶类饮料不会唤醒人们，可以减少眼前事务对人们的干扰。

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)