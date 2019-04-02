让中国汽车扮演更重要的角色（开放谈）

“一带一路”倡议的实施，有助于中国与相关各国之间深化相互合作，增进双向开放。这其中，中国汽车产业将扮演更重要的角色。

比如，加强设施联通将派生对载重汽车和工具车的大量市场需求；促进贸易畅通将需要大量的运输车辆提供货运支持；深化人文交流将产生大量对公共汽车与家庭轿车的大众化需求，以满足消费者通勤、观光、上学、就业等方面的需要。

具体来看，相对于欧美汽车来说，中国汽车档次较多、品种齐全，消费者可以有较大的选择空间。同时，中国汽车是安全、质量、亲民的代名词，有优质优价的良好形象，符合“一带一路”相关发展中国家居民的购买预期。特别是一些汽车企业并购国际知名品牌后，海外民众对中国汽车的能力与实力有了新认识。此外，中国新能源汽车与欧美国家同步发展，可较好地满足“一带一路”相关国家的节能环保愿望，有利于在增加消费需求的同时不产生大规模碳排放的政策要求。

“一带一路”是合作之路、共赢平台。“一带一路”倡议不仅有利于相关国家经济发展，也必然对中国制造强国建设包括汽车强国建设构成有力支撑。因此，有必要从商业化、可持续的角度出发，加强“一带一路”建设与中国制造产业体系的衔接，使中国汽车在“一带一路”上扮演更重要的角色。

一是加强政策衔接。通过签订相关贸易协议，推动中国与“一带一路”相关各国达成更多贸易自由化、便利化安排，为中国汽车走向“一带一路”创造更好的政策环境。在需求端，应鼓励支持消费的政策，例如通过分期付款、抵押贷款等形式提供金融服务，满足海外居民的购车愿望。在供给端，应鼓励更多国产载重汽车、工具车、环保车、冷冻车、集装箱运输车、公交车、私家车、电动汽车、摩托车向相关市场主体供应。

二是坚持因地制宜。要形成鼓励中国汽车走向“一带一路”的个性化工作方案。比如，对于资源相对丰富收入水平较高的国家，可以采取直接贸易的方式，扩大中国汽车出口；对于资源相对丰富但收入水平较低的国家，甚至可通过易货贸易达成交易；对于劳动力资源丰富但经济发展落后的国家，可采取进口中国汽车零部件在经济走廊的重要节点城市或者国家中心城市组建汽车生产基地方式，带动当地的劳动力就业和提供必要的税收等。

三是密切行业合作。比如，国内不同地区的汽车生产厂家拿到订单后，可以合作租用集装箱货轮或者列车运往目的地，合作规划零部件生产或者运输线路，加强零部件互换生产协作，合作建设售后维修网络等。尤其是在沿“一带一路”走出去开拓市场中，要加强国内汽车企业之间的协作和协调，鼓励适当竞争但要避免相互之间进行恶性竞争。

改革开放为中国汽车业发展注入了强大推动力。如今，只要中国汽车企业牢牢抓住“一带一路”的历史契机，扎实对接相关市场需求，就一定能实现更大的发展、扮演更重要的角色。（周民良）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)