“走出去，道路越来越宽阔”(一带一路建设进行时)

大西洋之滨，非洲西海岸，在毛里塔尼亚的沿海城市努瓦迪布海边，一座现代化的综合渔业基地十分引人注目。这是福建省福州宏东渔业股份有限公司的渔业资源开发项目。

“是中国出口信用保险公司提供的保险支持，让我们进一步坚定了在异国创业的信心。”福州宏东渔业股份有限公司总经理陈忠杰说。

随着中国居民生活水平的提高，海鲜产品消费需求日益增长。与此同时，大西洋、印度洋、太平洋海域则有不少国家拥有丰富的渔业资源，却苦于缺乏有效的捕捞、保鲜、加工等手段，而眼睁睁地看着渔业资源的“金矿”不能变现。面对这种资源整合的空间，从事远洋捕捞行业长达10余年的宏东渔业嗅到了商机。经过比较，他们决定与西非国家毛里塔尼亚进行海洋经济合作，在当地设厂进行渔业的捕捞和加工。

2013年，在宏东渔业建设毛里塔尼亚渔业基地之初，努瓦迪布只是撒哈拉沙漠边上的一个小渔港，连一条完整的沥青道路都没有。发电、修路、建仓库，所有基础性工作都要公司自己完成。为解决资金难题，宏东渔业通过投保中国信保的海外投资保险，顺利拿到了银行贷款。2016年10月，宏东渔业进一步扩大投保范围，从中国进出口银行福建省分行贷款4亿元人民币或等值外币，用于渔业基地项目二期建设。截至目前，中国信保政策性保险累计为两期建设资金投入共9600万美元提供海外投资风险保障，企业与毛里塔尼亚方面的合作十分顺利。

“对于渔业捕捞企业而言，很多时候机会不等人。但中国企业在海外进行渔业合作时，往往在政策、文化习俗等很多方面面临着与国内不同的状况。这些风险不解决好，会影响银行授信。中国出口信用保险公司提供的政策性保险帮助企业实现了顺利融资，加速了项目推进。”陈忠杰说。

“对赴海外投资者提供风险保障，是中国出口信用保险公司作为政策性保险公司的重要体现。”中国出口信用保险公司相关负责人介绍，为帮助渔业企业顺利走出国门，中国信保福建分公司多次走访福建省海洋与渔业厅、商务厅、远洋渔业行业协会等相关部门，就支持渔业企业“走出去”进行沟通和探讨，提出了远洋渔业统保方案，为远洋渔业企业提供海外投资保险、短期出口信用保险、资信服务、外派劳务人员海外风险保险等一揽子服务。

“在‘一带一路’建设中，海洋经济合作就是整合资源、优势互补，最终创造更多价值。”陈忠杰说，如今宏东渔业在毛里塔尼亚建造了含有码头、捕捞、加工、仓储、制冰、储油、鱼粉、海水淡化等全产业链的综合性远洋捕捞基地，在实现自身发展的同时吸纳了2000多名当地民众就业，深受当地政府和人民的欢迎。

“中国信保做后盾，走出国门更安心！”陈忠杰说，“借助‘一带一路’建设，我们未来计划在非洲东部及南美洲建立更多渔业基地，让更多的国家参与到渔业合作中来。走出去，道路越来越宽阔。”（杜海涛）

《 人民日报 》（ 2019年04月02日 16 版）

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