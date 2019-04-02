柬埔寨注销近七万外国人在柬国籍

柬埔寨移民总局1日举行会议，通报目前已注销近七万外国人持有的“非法户籍资料”，取缔其原柬埔寨国籍，当中90%为邻国越南人。
柬埔寨内政部国务秘书速波表示，政府自颁布《政府令》后，又宽限了3个月时间，希望持有“非法户籍资料”的外国人前往内政部交代原委，但仍有非法入籍者抱着侥幸心理。
去年1月10日柬埔寨王国移民总局总监宋坡向媒体表示，移民总局在两个月内已废除在柬15%外国人的“非法入籍资料”，当中99%为越南人。
宋坡表示，柬政府规定被废除“非法入籍资料”的外国人将被遣返，如想长期居住在柬埔寨，可选择重新登记为合法移民。
据柬移民总局调查后初步估算，在柬埔寨的外国人由2002年的7万人增至2015年的20万人，来自不同国家和地区，其中又以越南人居多，而持非法入籍资料的外国人已超过7万人。
2017年8月15日，首相洪森签发《政府令》，宣布废除和收回由外国人持有和正在使用的“非法户籍资料”，取缔其非法柬籍资格，包括户口簿、柬埔寨籍出生证、结婚证、柬埔寨籍身份证、柬埔寨护照等。
该《政府令》强调，任何外国人仍继续持有和使用“非法户籍资料”，或勾结、隐藏、伪造，或继续向外国人提供办理“非法户籍资料”的者，一律依法处治。(记者 黄耀辉)
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