日本公布新年号“令和”，安倍：将与民众共同开创希望的新时代

“初春令月，气淑风和”，日本内阁官房长官菅义伟周一宣布该国新年号为“令和”，称新年号将在今年5月1日新天皇即位当天零时开始使用。日本首相安倍晋三在谈到新年号时表示，已下定决心，在对和平岁月抱有感激之情的同时，将与日本民众共同开创洋溢着希望的新时代。

4月1日上午，在日本新年号公布之前，《环球时报》记者就在日本首相官邸附近上空看到数架直升机在航拍。首相官邸内的记者也是平时的好几倍。当菅义伟向观众展示新年号是哪两个字之后，摄影记者一阵狂拍。他解释说，新年号出自日本最早的诗歌集《万叶集》，是根据“初春令月，气淑风和，梅披镜前之粉，兰薰珮后之香”这几句诗选取的。

随后，日本首相安倍晋三出席记者会，表示在选择新年号时，“面向未来建设怎样的日本？在展示对新时代的希望方面，最贴切的年号是什么？这是最重要的决定性因素。”安倍称，新年号蕴含了“文化在人们美丽心灵相互靠近之中诞生并成长”的意思，希望每一个日本人能抱着对明天的希望，“盛放各自的花朵”。他还表示，由衷希望新年号被国民广泛接受，在日本人的生活中深深扎下根来。

日本广播协会(NHK)电视台报道称，此次“改元”先由政府选出数名文学和史学专家，委托他们提出候选年号。周一上午在首相官邸召开的恳谈会上，日本政府展示了6个候选年号，在听取了包括诺贝尔奖得主、京都大学教授山中伸弥等在内的9名专家以及众参两院正副议长的意见后，内阁才召开会议决定新年号。

日本此次“改元”创造了4个“首次”：首次因天皇“生前退位”而进行的“改元”；首次在新天皇即位前，由现任天皇签署政令公布新年号；新年号首次出自日本古籍而非中国古籍；宣布新年号首次通过网络现场直播。

据共同社报道，日本全国各地洋溢着对新时代的期待。当“令和”两个大字出现在东京街头的电子屏幕上时，现场有一瞬间的安静，之后爆发出惊叹声。很多人表示，新年号中有和平的“和”，令人高兴，希望和平年代今后也能持续下去。也有民众表示，日本在平成时代多次遭遇灾害，希望新年号能带来一个风调雨顺的时代。日本时事通讯社称，人们在街头将各种关于新年号的报纸杂志抢购一空，争相阅读并留作纪念。《万叶集》也迅速走红，在很多书店被抢购一空。俄罗斯卫星通讯社称，还有人弄错了时间，以为3月31日是“平成时代的最后一天”，还在社交媒体上发表照片纪念。

此外，日本各商业机构也迅速将营销重点从“平成最后系列”转向“令和系列”，“改元商战”在新年号宣布的一刻已经打响。共同社称，福岛一家酒厂从4月1日开始销售以新年号“令和”命名的纯米吟酿清酒，限量300瓶。不过美国有线电视新闻网(CNN)称，微软公司表示，日本大部分的电脑软件是平成时代开发的，而日本通常同时使用公历和年号标记日期，因此在“改元”的过程中，各种软件可能遭遇“千年虫”问题。

美国天普大学日本校区亚洲研究部主任杰夫·金士顿对CNN评论说，年号的选择也体现了日本政治的前进方向。他表示，“和”字和裕仁天皇年号“昭和”中的“和”一样，可能意味着安倍政府将继续美化日本的战争历史。他表示，此次安倍政府从日本典籍而非中国典籍中选取年号，也是为了讨好保守选民。（刘军国 雁初）

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