联合国持续斡旋 利比亚谈判有望就关键议题达成共识

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯披露，从近期迹象看，利比亚两大政治势力有望“首次”就作为关键议题的军队控制事宜达成共识。

穆阿迈尔·卡扎菲政权2011年倒台，利比亚国家职能部门处于瘫痪状态，各地武装派别视情形互相结盟或彼此交战，全国缺乏统一领导的军队和警察，难以维持秩序。

利比亚现在处于西部和东部两大政治势力对峙局面。得到联合国支持的利比亚民族团结政府以及支持这一政府的武装力量控制西部部分地区；国民代表大会在东部城市图卜鲁格另建政权，与哈利法·哈夫塔尔领导的“国民军”结盟，控制东部和中部地区、南部主要城市及部分西部城市。

近年，联合国一直尝试促使利比亚两大政治势力达成权力共享协议。

阿拉伯国家联盟首脑会议3月31日在突尼斯举行。前一天，古特雷斯会晤阿盟、欧洲联盟、非洲联盟代表，谈及利比亚军队控制这一争议焦点，随后告诉媒体记者：“我们看见一些迹象，‘某些争执’有可能首次获得解决。”不过，他没有就谈判进展作出更详细说明。

联合国定于4月14日至16日在利比亚边境小城古达米斯主持一场全国会议，希望能够绘制一份“路线图”，以便实现利比亚全国选举。联合国秘书长利比亚问题特别代表加桑·萨拉姆本月早些时候说，预期120至150名代表参加这次会议。

另外，非盟委员会主席穆萨·法基3月30日在突尼斯说，非盟定于7月主持召开一场利比亚和解会议，地点是埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴，旨在促使利比亚各派政治势力实现团结。

“这对利比亚人而言是一个机会，”法基说，“现在是让利比亚各派讨论国家命运的时候。”

利比亚原定2018年年底举行全国选举。然而，各派无法达成共识，停火协议得不到落实，安全形势恶化，选举被迫推迟。

利比亚民族团结政府总理法耶兹·萨拉杰3月5日说，他与“国民军”领导人哈夫塔尔在阿拉伯联合酋长国首都阿布扎比会晤，商定今年年底以前举行议会和总统选举。萨拉杰没有提供更多细节。（杨舒怡）（新华社专特稿）

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