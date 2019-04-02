纽约市拟征交通拥堵费 所征费用将补贴地铁系统

美国纽约市有望成为首座引入交通拥堵收费系统的美国城市，所征收的费用将补贴地铁系统。

美国彭博新闻社3月31日报道，交通拥堵收费系统有望筹资10亿美元，用于担保和偿还纽约大都会交通局(MTA)拟议发行的150亿美元债券。

纽约大都会交通局负责运营纽约市地铁系统。它将细化收费体系，包括收费标准以及哪些人可以免费。先前的方案提议对每辆轿车收费11至12美元，对每辆卡车收费25美元。

纽约市定于2020年12月31日以后开始征收拥堵费。电子收费装置将安装在第60街以南的曼哈顿中城区周边。

上述计划一旦实施，纽约将是首座引入交通拥堵收费系统的美国城市。英国首都伦敦、瑞典首都斯德哥尔摩和新加坡等地已经开征拥堵费。伦敦市政府2003年开始向所有进入市中心的车辆征收拥堵费，2017年10月开始向尾气排放不达标的老旧机动车额外征税，希望借助这种方式改善市区空气质量。

前任纽约市长迈克尔·布隆伯格10多年前提出征收拥堵费设想。曼哈顿街道近年来日益拥挤，网约车司机习惯在街边停车等客。纽约州州长安德鲁·科莫逐渐接受征收拥堵费的想法，认为这项费用有助于改善老旧的地铁系统。

科莫和纽约市市长比尔·德布拉西奥今年2月说，作为全球最繁忙的地铁系统之一，纽约地铁年久失修，因缺乏维护资金而陷入危机。大约三分之一列车晚点。信号系统老旧，致使列车间隔时间长，通勤族在高峰时段只能硬生生挤入车厢。

纽约大都会交通局估算，纽约地铁维护和改造需要410亿至600亿美元，每年运营预算大约170亿美元。（卜晓明）（新华社专特稿）

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