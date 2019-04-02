乌克兰举行总统选举 喜剧演员泽连斯基拔得头筹

乌克兰总统选举3月31日投票，喜剧演员弗拉基米尔·泽连斯基得票率大幅领先，但没有能获得超过半数选票，需要进入4月21日第二轮、即决胜轮，对手是现任总统彼得罗·波罗申科。

国际媒体解读，泽连斯基毫无从政经验，却以明显优势领跑，说明乌克兰民众极度厌倦腐败，渴望政坛注入“新鲜血液”。

【“门外汉”领先】

乌克兰中央选举委员会4月1日凌晨宣布，20%的投票站计票完毕，泽连斯基得票率大约30%，波罗申科大约17%，前总理尤利娅·季莫申科排名第三，大约13%。这一结果与乌克兰社会研究机构在投票站关闭三小时后公布的出口民调基本相似。

将近10个小时后，多数投票站完成计票，上述3名候选人的得票率顺序保持不变。

“我想向所有乌克兰人道谢，（大家）没把投票当玩笑，”泽连斯基告诉欢呼的支持者，“这只是开始，我们不会松懈。”

泽连斯基现年41岁，因主演政治讽刺喜剧《人民公仆》而扬名。他在剧中饰演一名历史教师，因一段视频意外成为“网红”，在学生鼓励下竞选总统并当选。这名“平民总统”洞悉国家难题，积极改革，与政客、寡头斗法，深获观众喜爱。

泽连斯基的竞选走“休闲风”。选举夜“大本营”设有吧台，提供免费酒水、台式足球和桌球游戏，显示他的支持者以年轻人居多。

现实中，泽连斯基因竞选主张缺乏政策细节、执政能力“未知”受到诟病。

季莫申科质疑投票站出口民意调查和计票结果的准确度，说竞选团队数据汇总显示她领先波罗申科，居第二位。

如果首轮投票没有候选人过半数，得票前两名的候选人将在4月21日第二轮投票中对决。

【“承压”第二轮】

泽连斯基的支持者塔季扬娜·津琴科说：“泽连斯基在荧屏上向我们展示总统真正应有的样子……用行动而非言语打击腐败，帮助穷人，遏制寡头。”

与在热播剧中扮演的角色相似，泽连斯基在竞选期间打“反腐牌”。他提议所有贪污人员终身不得出任公职，呼吁与俄罗斯直接谈判、结束乌克兰东部危机。

“新生活、正常的生活正在开始，”他说，“这种生活没有腐败、没有贿赂。”

英国埃克索蒂克斯资本公司研究员斯图尔特·卡尔弗豪斯说，进入第二轮投票意味着泽连斯基“必须充实他的政策议程……因而将承受更大压力”。为了让自己显得更专业，泽连斯基开始与商界领袖见面，商谈经济政策。

波罗申科试图把泽连斯基描述为不适合在国际舞台代表乌克兰的总统人选，怀疑他没有能力在国际谈判中与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京“过招”，嘲讽泽连斯基“软弱、顺从、温柔、嘻嘻哈哈、缺乏经验、弱势、意识形态不固定、政治立场不稳定”。

【契合“反建制”】

美国盖洛普咨询公司3月发布民意调查，显示乌克兰仅9%的民众对政府有信心，在全球排名垫底。作为缺乏政治经验的新人，泽连斯基的崛起恰恰利用选民这一“反建制”情绪。

现任总统波罗申科5年前出任总统，没有能在民生和反腐领域取得显著进展。这场总统选举为贿选疑云所笼罩。乌克兰内务部先前说，收到数以百计举报，指认波罗申科和季莫申科的支持者花钱买选票。

英国经济学人智库分析师阿涅塞·尔托拉尼说：“泽连斯基显现乌克兰政坛对新面孔的感性需求，或许能吸引年轻、支持改革的选民。”

泽连斯基主要借助社交媒体、喜剧、速写、歌舞讽刺竞选对手。“这是一场改变国家、改变政治系统的战斗，”他的政治顾问德米特里·拉祖姆科夫告诉路透社记者，“5年反腐过后，我们回到原点。”

在拉祖姆科夫看来，现有政治体系“彻底自我败坏，不受民众和西方盟友支持”。

乌克兰经济复苏缓慢，民众生活水准不见提高，东部民间武装与政府军的冲突自2014年以来导致大约1.3万人丧生。按照路透社的说法，尽管契合美国、欧洲、南美洲多个国家出现的“反建制”浪潮，泽连斯基想要最终胜选，必须说服选民他能够胜任。（陈丹）（新华社专特稿）

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