运送犹太“囚犯”的列车车厢运抵纽约参展

一节纳粹德国用于运送集中营“囚犯”的列车车厢3月31日运抵美国纽约市，连同关联大屠杀的大约700件物品定于5月8日开始向公众展出。

【忆过往】

题为“奥斯威辛：不久前，不远处”的大型展览将在纽约犹太遗产博物馆举行。大部分展品系首次在美国展出。开展日选在5月8日，旨在纪念1945年同一天纳粹德国投降、集中营“囚犯”获解放。

美联社报道，这节有80年历史的货车车厢没有窗户，由货轮运抵纽约。当年，纳粹德国用这样的列车把人们从欧洲各地遣送至集中营。

现年92岁的大屠杀幸存者蕾伊·卡纳回忆道：“80人挤在一节车厢里，没有其他设施，只有一只桶供小便……你没法躺下，只能坐着睡。而且车厢很臭。”

卡纳现在依然工作，在曼哈顿任牙科主管。父母在波兰罗兹市犹太人集中区去世后，她和1个姐妹1944年8月被迫登上火车，前往奥斯威辛集中营。卡纳说，德国人哄骗她们会有更好前程，姐妹俩于是“把能带的都搬上了火车”，可是一到奥斯威辛，“他们就收走了全部家当”。

资料显示，大约100万犹太人和近10万其他族裔人士在奥斯威辛集中营遭遇非人折磨后死亡。大屠杀受害者总共600万。

【反仇恨】

除了车厢，展览将展出奥斯威辛集中营装有倒钩、可通电的防护栏；纳粹党卫军使用的毒气面罩；集中营司令鲁道夫·赫斯用过的书桌；为阿道夫·希特勒起草“屠杀方案”的纳粹党卫军头目海因里希·希姆莱用过的匕首和头盔等。部分“囚犯”的个人物品也将展出。

展品来自全球大约20家公共机构和奥斯威辛集中营研究专家罗伯特·扬·范佩尔特的私人藏品。范佩尔特在荷兰阿姆斯特丹的亲戚先前与犹太少女安妮·弗兰克一家住在同一条街上。安妮·弗兰克的《安妮日记》记录她家为躲避纳粹迫害而藏身密室的生活点滴，是流传最广的关联大屠杀文字之一。

奥斯威辛－比克瑙国家博物馆和西班牙一家策展企业参与组织展览。

范佩尔特在德国一次拍卖会上买下车厢，他的专家小组对它作了一些修复。范佩尔特说，车厢“象征时空转换，从人们理解并信任的现实世界到车门打开后与亲人永远分隔、完全陌生的集中营世界”。

纽约犹太遗产博物馆董事会主席、房地产开发商布鲁斯·拉特纳说，数以千计大屠杀幸存者现在纽约市居住，是最后一批能就大屠杀提供个人证词的人，而这正是展览为什么那么重要的原因。“我希望这次展览能激励所有人联结过往与现今世界，坚决反对仇恨。”（海洋）（新华社专特稿）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)