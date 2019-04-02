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日本为加班时长设置上限 应对企业“加班文化”

2019年04月02日07:07  来源：新华网
 

日本劳动新规4月1日施行，为大企业员工设置加班时长上限，寻求应对企业界“加班文化”。

新规要求大企业员工加班时长每月不得超过45小时、每年不得超过360小时。如果遇到业务繁忙时期，员工加班时长可以适当增加，但每年至多“宽限”6个月。

如果违反上述用工规定，企业面临每一人次30万日元（约合1.8万元人民币）罚款。

中小型企业明年4月开始施行这一规定。

考虑劳动力短缺状况，新法给予个别职业5年缓冲期，涉及建筑工人、出租车司机、医生、卡车司机。咨询师、金融交易员等高技能、高薪职业不受新法规约束。

一些反对人士质疑新法规能否明显改变“加班文化”。官方数据显示，日本2017财政年度190人“过劳死”，包括自杀。

日本广播协会2017年证实，一名2013年因心脏病去世的女记者是“过劳死”，时年31岁。她去世前一个月内加班159个小时。（杜鹃）【新华社微特稿】

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)
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