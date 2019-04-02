日本定新年号“令和” 首次未采撷中国古代典籍

日本政府4月1日发布新年号，定为“令和”。

现任天皇定于4月30日退位，宣告“平成”时代结束。新年号自5月1日新天皇即位起施行。

【六选一】

1日上午9时30分，日本首相官邸召开年号恳谈会，就备选年号征求专家最终意见。经与国会众参两院议长商议、全体阁僚会议讨论，大约两个小时后，内阁官房长官菅义伟召开记者会，发布新年号“令和”，白底黑字，毛笔书写，用木框装裱。

新年号选定过程严格保密，所有参与专家和内阁成员上交手机，正式发布前与外界隔绝接触。

日本政府3月14日正式委托多名专家提供新年号方案，提案者来自日本文学、汉文学、日本史学、东洋史学等领域。政府高层消息人士1日向共同社记者证实，当天讨论的年号最终备选方案共6个。

菅义伟在记者会上说，为避免凸显新年号与特定个人关联，不会公开“令和”由谁提议，同时不会公开其他5个备选年号。

【寓和平】

“令和”取自日本古典诗歌集《万叶集》中“初春令月，气淑风和”，吟咏梅花。“令月”意为吉月。

日本首相安倍晋三1日身穿深紫色西装，就新年号发表讲话：“希望每一个日本人能够像严寒过后初春来临时盛开的梅花那样，带着对明天的希望，各自绽放精彩人生。”

按照共同社的说法，日本是世界上唯一仍在使用年号的国家。

日本首个年号“大化”始于公元645年，“令和”是第248个年号。日本年号所用汉字不多，从“大化”到“令和”，总共73个汉字，有重复使用。其中“永”字最多，29次。这是“令”字首次出现在年号中，“和”字是第20次，曾用于“昭和”、“和铜”等年号。

日本年号以往取自中国古代典籍，“令和”是首个出自日本古代典籍的年号。

一名现年70岁的市民告诉日本广播协会(NHK)电视台记者：“平成是一个多灾多难的年代。和字给人以和平的印象，希望新的年代也能和平。”

【引热潮】

明治以来，日本天皇在位期间只用一个年号，在上一任天皇去世、新天皇登基时更换年号。现任天皇明仁将是日本近200年来首位在世时退位的天皇，令这次换年号不同寻常。

新年号发布后，日本各大报纸发行号外，几分钟内分发一空。

日本最大地图绘制企业ZENRIN在社交媒体“推特”写道：“地名里没有‘令和’！”这条“推文”附上搜索结果截图，发现日本全国地名、车站名、设施名都没有“令和”。

东京股票交易市场1日下午出现有趣景象。一些与“令和”有关的股票受到追捧，投资者一度大量买入日式料理店“梅花”和冰箱制造商“大和冷机工业”股票。

广岛县福山市一家精密仪器制造商将电视画面中“令和”两字扫描进电脑，使用专门机器刻上水杯，新年号发布后不到3分钟，这款商品就在官网上出售。

皇太子德仁定于5月1日继任天皇。日本将在当天进入“令和”时代。（刘秀玲）（新华社专特稿）

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