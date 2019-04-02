白宫重申关闭美墨边境 “动真格”防堵非法移民

白宫两名官员3月31日重申，总统唐纳德·特朗普打算关闭美国南部与墨西哥边界并非虚张声势。

白宫办公厅代理主任米克·马尔瓦尼当天在美国广播公司《本周》栏目中说，由于在强化边境安全和修订移民法律方面缺乏民主党人支持，总统所剩选项不多。“民主党明显不会帮助我们，我们转而采取可能被视为‘极端的方法’应该不会让人惊讶。”

总统高级顾问凯莉安妮·康韦同一天在《福克斯周日新闻》节目上说，特朗普打算关闭边界“当然不是虚张声势”。

特朗普周末两天经由“推特”指认民主党人坐视不管美国移民系统的漏洞；墨西哥理应强化移民法律，阻止非法移民涌向美国。

美国国土安全部长科斯特珍·尼尔森3月28日致信国会，称国土安全部面临“系统性崩溃”，她将很快提议修订移民法律。尼尔森说，仅3月，被捕的非法移民接近10万人。国土安全部的设施和人手不堪重负。

特朗普3月29日说，鉴于中美洲国家大批寻求避难者将经由墨西哥前往美国，如果墨西哥不采取措施予以阻止，他“有相当大可能”本周宣布关闭美墨边界。他同时宣布，将切断对洪都拉斯、危地马拉和萨尔瓦多三个中美洲国家的援助。

彭博社援引美国国务院发言人的话报道，国务卿迈克·蓬佩奥已下令停止2017和2018财政年度对上述三国的援助项目。

作为对特朗普政府指责的回应，国会参议院民主党二号人物迪克·德宾3月31日在美国全国广播公司《与新闻界对话》节目中说，切断援助无助于解决问题；关闭边界“完全不现实”。

路透社报道，关闭美墨边界将打乱数以百万计人员的合法入境计划以及数以十亿美元计的贸易往来。（海洋）【新华社微特稿】

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