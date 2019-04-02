大型中日合拍系列纪录片《中国故事》第二季完美收官

人民网东京4月1日电（记者 刘军国）随着《东京，家族物语》3月31日在日本富士电视台播出，《中国故事》这一大型中日合拍系列纪录片第二季完美收官。《中国故事》第二季带给日本观众温暖、感动和共鸣，为中日和平友好合作注入正能量。

《中国故事》第二季共4集，分别是《上海，三十而立物语》《北京，追梦料理人物语》《东京，职场前线物语》和《东京，家族物语》。4集纪录片通过讲述中日民间友好主题的真实感人故事，客观生动展现中国发展面貌，增进中日两国民众相互理解，深化友好感情。比如，《东京，家族物语》讲述一个家庭的故事。丈夫是中国人，妻子是日本残留孤儿后代，他们有三个孩子，摄制组近距离拍摄一家五口的生活点滴，记录下一家人相亲相爱，鼓励陪伴，共度时艰，共同成长，共同朝着对今后的美好期待，奋力前行的日夜。

《中国故事》第二季受到观众好评，获得高收视率，取得良好社会反响。第二季第一集取得播出当天日本全国电视台同时段收视率第一的优异成绩。《中国故事》是2017年中日邦交正常化45周年之际，由运营“CCTV大富”频道的大富株式会社与中国五洲传播中心、日本富士电视台联合启动的大型中日合拍项目。项目启动以来，摄制组奔赴上海、北京、南京、宁波、大连，以及东京、京都、大阪、佐贺等中日各地，拍摄记录在中国工作生活的日本人和在日本工作生活的中国人的故事。富士电视台是日本知名电视台，其制作播出的《东京爱情故事》等日剧名作风靡一时。

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