“脱欧”会拖垮英国政府吗？（环球热点）

3月29日，英国首相特雷莎·梅在议会下院发言。

新华社/美联

3月底，临近原定“脱欧日”前后，英国社会围绕“脱欧”问题的斗争愈演愈烈。综合外媒报道，当地时间3月25日，议会暂时“剥夺”政府在“脱欧”问题上的主导权，试图控制“脱欧”进程。27日，议会正式确认推迟“脱欧”，并用“排除法”否决了8种“脱欧”替代方案。29日，原定“脱欧日”当天，英国首相特蕾莎·梅的“脱欧”协议第三次被议会否决。而连日来，近600万人在英国议会网站联名请愿，要求取消“脱欧”。

熬过充满混乱、争吵和迷茫的3月，英国的4月也注定不平静。英国“脱欧”这场持续近三年的“分手大戏”将如何收场，人们期待早日看到结局，然而结局似乎依然难料。

“脱”正变“拖”

“2019年3月29日，这个英国‘脱欧’的日子原本像是已经刻到了石头上。但当这一天终于到来，英国却并没有‘脱欧’时，欧洲人能做的只是难以置信地摇头。”美联社如是报道。

据英国广播公司（BBC）报道，在3月21日至22日举行的欧盟峰会上，英国首相特雷莎·梅向欧盟提出延迟“脱欧”的申请并得到同意。

3月27日，英国议会下院经投票表决，将原定的“脱欧”日期从法律中移除，正式推迟原定“脱欧”日期。

根据欧盟提供的推迟“脱欧”时间表，如果英国议会下院能通过“脱欧”协议，将允许“脱欧”期限延至5月22日；如果未能通过“脱欧”协议，英国必须最晚4月12日做出抉择，选项包括“无协议脱欧”、延期“脱欧”或取消“脱欧”，如果选择延期“脱欧”，意味着英国必须参加5月23日到26日举行的欧洲议会选举。

英国“脱欧”的下一个关键日期是4月12日。但达成“脱欧”协议的希望依然渺茫。3月27日，英国议会下院举行“指示性投票”，投票否决了8种“脱欧”替代方案。

据英国《卫报》报道，3月29日，英国议会以344票比286票否决了特雷莎·梅政府“脱欧”协议草案中关键的“退出协议”部分，进一步增加了英国“脱欧”的不确定性。据法新社报道，英国议会第三次否决特雷莎·梅的“脱欧”协议，这使“无协议脱欧”或“脱欧”进程推迟的可能性进一步增加。

一拖再拖，“脱欧”前景引发各方担忧。据路透社报道，3月29日，英国国际贸易大臣利亚姆·福克斯表示，由于特蕾莎·梅的“脱欧”协议难以获得议会批准，议会目前担心英国可能永远无法脱离欧盟。欧洲理事会主席图斯克得知投票结果后立即宣称，欧盟将在4月10日召开欧洲理事会紧急峰会，就英国“脱欧”问题展开新一轮磋商。

“严重撕裂”

据美联社报道，3月28日，特雷莎·梅试图以首相身份为筹码促使“脱欧”协议尽快通过。虽然赢得了一些反对者支持，但特雷莎·梅提供的筹码似乎并不足够。

“争论的重点从来就不是英国的未来，而是谁能在党派竞争中获胜以及谁将掌权。”埃菲社引述德国贝塔斯曼基金会驻布鲁塞尔机构负责人斯特凡妮·魏斯的话称，英国的“脱欧”进程显示，“英国似乎根本没有搞清楚‘脱欧’公投究竟意味着什么”。

“英国国内对‘脱欧’的态度一直处于分裂的状态。要不要‘脱欧’、怎么‘脱欧’，不同党派以及不同党派中不同派别难以达成共识，表现在议会中就是所有协议都被否决。政府和议会陷入对立，舆论和民意严重撕裂。”中国现代国际关系研究院欧洲所副所长王朔表示，英国政府试图找到一种“能团结全英国”的“脱欧”方式，但这一愿望恐难实现。

中国人民大学欧洲问题研究中心执行主任闫瑾在接受本报采访时表示，英国“脱欧”困境的症结所在，一方面是反对者的疑虑，他们认为“保障条款”会使英国“脱欧”后既失去参与欧盟决策的权力，又仍然受制于欧盟的一些规则；另一方面，英国担心欧盟在北爱尔兰边界和关税的特殊规定，将破坏英国主权。

“脱欧”从来不单是英国一国之事。王朔认为，伴随欧盟东扩，欧洲一体化发展进入“深水区”。欧洲一体化之梦与民族国家各自的利益诉求屡屡碰撞冲突，分歧的种子早已深埋。作为服务业密集程度全球最高国家之一，英国认为欧盟制定的一体化产业和贸易政策限制了自身发展。债务危机、难民危机、失业率居高不下、民粹势力在欧洲多个国家抬头……欧洲大陆的窘境，也让英国想要逃离。

分析指出，经济全球化的时代潮流不可逆转，没有一个国家可以独善其身。英国“脱欧派”希望“重新拿回主权、边界与金钱”，却无法和欧盟说分就分，这也是导致“脱欧”谈判频频陷入泥潭的重要原因之一。

“最后一搏”

留给英国犹豫纠结的时间不多了。英国政府准备做“最后一搏”。《卫报》报道称，特雷莎·梅希望4月12日之前就“脱欧”协议进行第四次议会投票。如果协议届时获得通过，英国依然能在5月22日“脱欧”。

美联社报道，如果英国议会下院不批准协议、不撤回“脱欧”却又无法获得延期，英国将在4月12日23时无协议“脱欧”。

据英国《金融时报》报道，英国如果想延期“脱欧”3个月以上，就必须参加5月23日至26日的欧洲议会选举。否则欧盟将于7月1日终止英国的欧盟成员国资格。

闫瑾认为，欧盟希望英国能够依据里斯本条约第50条有序“脱欧”，达成“脱欧”协议，因此对英国推迟“脱欧”持开放态度。但欧盟疑虑即使“脱欧”时间延长数月也难以解决英国内部分歧。

对于英国会如何抉择，英国智库“变革欧洲中的英国”副主任阿什伍德表示：“英国更可能申请一段9至12个月的延期，但具体会发生什么，需要看英国议会在当地时间4月1日指示性投票的结果，重新大选的可能性在增加。”

对于可能出现的重新大选，欧洲开放智库主任亨利·纽曼分析：“这对于所有党派都麻烦重重，保守党在3年中没能带领英国顺利‘脱欧’，工党目前对于‘脱欧’并没有坚定清晰的立场。”

“3月29日这个原定‘脱欧’日期已过，英国没有‘硬脱欧’，说明英欧双方还是希望达成一个‘脱欧’协定。”王朔表示，“有协议脱欧”还有一线希望，但无协议“脱欧”风险依然很大。

据英国《泰晤士报》报道，欧盟一直在为英国“无协议脱欧”作准备。

“在英欧的谈判博弈中，欧盟比英国更强大。”闫瑾分析，英国无论以何种方式“脱欧”，其结果对于英国和欧盟是一场双输结局，离开欧盟的英国充其量只是一个中等国家，没有英国的欧盟政治经济实力和国际影响力都会下降，欧洲一体化进程将遭受重大挫折。

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