法德携手合作应对欧洲困境

据德国之声网站报道，在德国与法国的共同见证下，法德联合议会近日在巴黎成立并召开第一次例会。该机制将围绕今年1月签署的《亚琛条约》，就巩固德法两国关系与加强欧洲一体化发挥作用。

表态积极

面对新机制，法德双方信心十足。“德国和法国对欧洲负有特殊责任。”在法德联合议会首次例会上，德国联邦议院主席沃尔夫冈·朔伊布勒表示，“这一举措强调了我们在欧洲范围内开展双边合作的坚定信心。”

另据法新社报道，法国国民议会议长费朗表示，新的法德联合议会将是“独一无二的”，这一机制的开启象征着法德之间强有力的关系。他表示：“如果法德引擎不起作用，整个欧洲都会放慢速度。”

法德联合议会脱胎于今年1月22日法德双方签署的《亚琛条约》，该条约是继1963年法德《爱丽舍宫条约》的补充，在条约中，法德双方将继续深化防务、经济、文教等一系列合作。据法新社报道，“设立法德联合议会”是《亚琛条约》的主要内容之一。联合议会原则上每年开会两次，轮流在法国和德国举行。

然而，法德联合议会并不具有传统意义上的议会职能。英国广播公司（BBC）指出，该联合议会既不能出台具有法律约束力的决议，也不具有重大问题的决策权。分析普遍认为，在欧洲民粹主义抬头的大背景下，法德联合议会同《亚琛条约》一道，是激励“法德轴心”在欧洲问题上发挥更大作用的手段。

共促合作

“法德深化合作的背后，既有内忧，也有外患。”中国国际问题研究院欧洲研究所所长崔洪建在接受本报采访时指出。

首先，法德两国在共同事务的协调上有待完善。正如德国《时代周报》举例称，《亚琛条约》和法德联合议会的诞生将有利于避免诸如“德国擅自关停境内德法两国共用核电站”等尴尬情况的发生。

英媒报道称，欧洲的民粹主义正在抬头。“一个充斥着离心倾向的欧洲对法德双方有害无益。”崔洪建指出，法国一直将欧盟视作巩固自身大国地位和提升政治影响力的平台，同时德国也需要一个单一的欧洲市场以支撑国内的制造业，欧洲向着一体化的大方向前进符合法德两国的利益。

德国总理默克尔表示，《亚琛条约》是在“特殊时期” 随着民粹主义和民族主义的兴起而来的。而法国总统马克龙则表态，两国应“加强我们的欧洲以保护我们的人民”。

“放眼全球，法德合作的深化同时也是对美国的一种应对。”崔洪建分析指出，当下美国大行单边主义，美欧渐行渐远已是不争的事实。法德需要以深化合作这一形式来向世界展示欧洲内部的团结和制衡美国的决心。

隐忧仍在

法德深化合作，基调向好，但隐忧仍在。

放眼欧洲，法德合作模式似乎难以复制。崔洪建表示，法德在历史上经历了一个长期的和解阶段，法德双边交流沟通机制相较于欧洲其他双边关系也复杂、完善得多，且目前两国相互借重，有着极大的合作需求。其他欧洲国家间鲜少有如此复杂的外交历史，合作需求也不甚迫切，也就不需要以如此复杂的形式来巩固双边关系。

在欧盟内部，法德合作似乎引起了其他欧洲国家的担忧，甚至加重了部分右翼势力对法德的抗拒。据《卫报》报道，欧洲部分政党领导人指责“巴黎和柏林正在创建‘超级欧盟’集团”。分析指出，这体现了欧盟其他国家对于欧盟国家间发展不平衡的焦虑。

崔洪建提醒，当下，“法德轴心”理应使自身名副其实，但更应思考如何能够真正带动其他国家，使得欧盟各国的发展相对平衡。

“此外，相比签订条约、拓宽沟通机制等形式层面的举措，能够最大程度塑造法德关系乃至欧盟未来的还是政策领域的进步，包括出台共同的产业政策、打造惠及整个欧洲的工业体系、制定具体的防务合作措施等。”崔洪建说。

据英国广播公司（BBC）报道，德国外交部长海科·马斯表态称，法德两国“正在联手为一个能够采取行动的强大欧洲而战”。若想真正实现法德关系“为了一体化的深化”，法德合作道阻且长。

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