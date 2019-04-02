光影流年，1919年至1920年，数千名中国青年赴法国勤工俭学，成为近代中国历史上一次具有重大而深远影响的留学运动。日前，欧美同学会（中国留学人员联谊会）举行“纪念留法勤工俭学运动100周年座谈会”，全国人大常委会副委员长、欧美同学会会长陈竺发表主旨讲话。座谈会上，海归们纷纷表示，将承担新使命，做好中外交流的民间使者。

重温负笈求学之路

“我来自位于上海市杨浦区的同济大学，从学校到同样位于杨浦区内的黄浦码头只有4公里。”同济大学副校长江波的一席话，将与会嘉宾的思绪带回到了100年前的黄浦江畔。

根据资料统计，在先后共计约1600名留法勤工俭学学生中，有650余人正是从黄浦码头登船出发前往法国，他们从这里开始了漂洋过海、追寻救国救民真理的留学之旅。

中国法国史研究会名誉会长端木美说：“周恩来、邓小平、陈毅等都曾与法兰西结下不解之缘。今天，我们纪念百年前的留法勤工俭学运动，是在中华民族伟大复兴的历史节点上，重温为振兴中华而负笈法兰西寻求救国真理的留学前辈们的爱国热情和拼搏精神。”

1984年，端木美前往瑞士弗里堡大学留学。30多年来，在法国研究方面的笔耕不辍为她带来了塞纳河畔的惊喜：2011年5月，端木美获得法兰西共和国国家功勋军官勋章。这是1963年由戴高乐将军设立的国家级荣誉，授予为法国作出卓越贡献的法国人和外国人。

“向年轻一代、向全世界讲好这段中国留学生与法国人民百年渊源的故事，也是中国留学人员的使命。”端木美说。

开展更多国际合作

法国欧安诺集团高级副总裁张卫东表示，中法两国的企业可以在贸易、工业等多方面开展更为广泛的合作。“今天我们回忆历史，也是为了鼓励人们更好地向前看。企业文化是民族和社会文化的重要组成部分。希望有更多人加入到中法合作的事业中来，为中法关系的进一步发展不断加强助力。”他说。

2009年底，现为北京慧建知识产权代理有限公司总经理的沈玉慧结束了在法国斯特拉斯堡大学的课程回到国内，在北京从事知识产权方面的工作。十几年来的工作实践，令她越来越感觉到中国对知识产权国际合作的重视。

“知识产权在科技创新、经济发展中的重要性日益凸显，与此同时，中国对于知识产权保护的国际合作也更加重视。我相信，中法间的知识产权合作必将更为广阔和深入，知识产权保护也将成为我国积极参与全球治理的重要内容。我们这些知识产权从业者，要立足自身所处行业，为更好开展国际合作出一份力。”沈玉慧说。

为教育交流创造更好条件

1978年，江波成功考取第一批国家公派留学名额，前往法国雷恩第二大学留学。如今，距他第一次来到法国已过去了40多年。

在他看来，中国出国留学政策的成功实践令世人瞩目。江波说：“教育的对外开放为中国教育改革和发展以及经济社会发展作出了巨大的智力贡献，为中国培养了一大批教学、科研和管理方面的骨干人才，缩短了中国在教育和科技方面与发达国家的差距，提高了中国教育的国际竞争力和国家的综合实力，与此同时，也使我国在国际舞台上拥有了更多话语权。”

面向未来，江波认为，根植于中法两国历史文化中的双方留学人员，定将不断加深彼此间的教育交流与合作，不断续写新的辉煌。而身为一名教育工作者，如何为学生创造更好的留学条件，是他关注的重点。“加快出国留学事业发展，必须坚持‘以人为本’，协同推进改革，优化资源配置方式，为广大留学人员创造更好的环境。”江波说。

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