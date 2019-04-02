养老机器人在日本受青睐

日本是世界上人口老龄化程度最高的国家之一，65岁以上老人占人口比例达27.7%，75岁以上老人占13.8%。预计到2025年，日本75岁以上老人比例将达到18%。为了缓解养老压力，很多政府部门同企业正在联合开发各种养老机器人。

在一间开放式的客厅里，4位老人坐在桌子的一侧。一台机器人向大家介绍道：“秋天正是欣赏红叶的大好时机。”机器人话音刚落，电视机屏幕上开始播放日本各地红叶美景……这一场景发生在东京都大田区圣达菲花园山养老院中。该养老院拥有近300张养老床位、40张残障人士床位和65个不住宿老人看护名额。

养老院按照高档酒店标准装修，每个楼层干净整齐、空气清新。虽然这里住着很多生活不便的老人，但因为安装了集消毒、除菌、除味功能于一体的设备，还引进了监控机器人、康复机器人、省力机器人和交流机器人等多种类型机器人，养老院依旧整洁有序。

以前养老院记录老人的身体状况需要耗费大量精力和时间。养老院运营方、善光会公司首席运营官宫本隆史对本报记者说，如今这一状况已经大为改观。“工作人员只需要打开手机应用软件，通过语音识别功能就可以把相关数据记录下来。”不仅如此，智能床垫和安装在天花板上的智能设备能实时记录老人的生活起居规律和身体情况，然后把这些数据传输到工作人员的智能手机上。工作人员在夜间不需要进入房间，只需要定期查看智能手机就能掌握老人的状态：是睡熟了，还是在床上辗转反侧，或者下床起夜等等。这样既不打扰老人的休息，又节省大量劳动力。夜间，一名工作人员可以照顾20名老人。该公司的8名系统工程师，一边负责开发和维护各种应用软件，一边与各厂家联系为养老机构引入最新的机器人。

随着人口老龄化形势日益严峻，日本的养老服务从业人员严重不足。据厚生劳动省预计，到2025年，日本养老服务工作人员的缺口将达到34万名。善光会从2009年开始研究在养老院中引进各种机器人。在日本养老行业，工作人员和需要照料的老人的比例一般是1∶2。善光会因为引入了机器人，这一比例达到1∶2.7。

日本很多大企业从上世纪90年代就已经开展养老业务。松下公司1998年成立了从事养老业务的子公司，业务遍及日本各地，现有295个从事养老服务的事务所、53处养老设施、126家养老用品店铺。该公司不仅可以提供一整套适合居家养老的解决方案，而且还销售和租赁各种养老设备，让在家养老没有后顾之忧。2018年下半年，旗下有约140家养老机构的“人和公司”采用了松下公司研发的最新物联网养老系统。安装该系统之后，工作人员可以轻松掌握入住老人心跳、呼吸等身体数据，通过人工智能分析，制定更加精细的养老护理方案，而且还可以及时发现并应对老人中暑、有脱水症状、夜间从床上跌落等突发状况。

日本矢野经济研究所公布的调查结果显示，养老机器人的日本国内市场规模为19.32亿日元（1元人民币约合16.4日元），2021年度将达到37.65亿日元。不过，日本仍面临着养老机器人价格相对较高、难以普及等问题。为此，日本很多厂家正在设法降低养老机器人的价格，以便让更多老年人用得起机器人。

（本报东京电）

《 人民日报 》（ 2019年04月02日 18 版）

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