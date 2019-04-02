拉美经济复苏势头依旧脆弱

联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会（拉加经委会）在日前发布的最新报告中，将该地区2018年的经济增速下调至1.2%，与前一年几乎持平。报告同时指出，2019年全球经济的不确定性有可能增强，国际金融市场的波动性增加，复杂的全球经济形势将影响拉美经济增长。

世界银行相关报告也认为，拉丁美洲和加勒比地区经济复苏面临多重风险因素，特别是委内瑞拉和阿根廷的经济困难可能超过预期，将对区域内其他国家造成影响。今年1月，国际货币基金组织将拉美地区今明两年的经济增长预期分别下调至2%和2.5%。

数据显示，2018年拉美地区最大经济体巴西实现增长1.1%，墨西哥为2%。阿根廷和委内瑞拉则出现了不同程度的衰退。作为地区经济的晴雨表，主要经济体的表现不尽如人意，地区复苏缺乏有力支撑。巴西瓦加斯基金会的报告认为，尽管拉丁美洲的经济环境指标已经连续第二个季度实现增长，但由于美国利率上升，美元升值，新兴市场国家对投资者的吸引力减少以及全球贸易的不确定性等因素，拉美地区面临的经济风险仍然不小。地区内国家出现外部投资大幅减少、主权风险水平上升、货币贬值等情况。据统计，2018年拉美地区外国直接投资同比下降4%，其中巴西更是下降11%。

国际货币基金组织拉美地区首席经济学家亚历杭德罗·维尔纳表示，全球金融环境收紧、贸易争端升级以及大宗商品价格下跌可能会促使该地区的经济增速进一步放缓。世界银行经济学家卡洛斯认为，本地区脆弱的复苏势头凸显了增强抵御能力和风险管理的必要性。地区各国需要解决财政不平衡问题，加强区域经济一体化，提高竞争力。

2018年是拉美大选年。该地区一些主要经济体的政策不确定性增加。墨西哥和巴西的经济政策尤其值得关注。巴西瓦加斯基金会研究员夏华生认为，拉美国家内部的改革进程将是影响经济走势的重要因素。政策不确定性的持续可能会阻碍未来外部潜在投资。

今年以来，巴西新任总统博索纳罗多次表态将建立良性经济循环，全面开放市场，鼓励竞争并促进提高生产力。“养老金改革是巴西面临的最大挑战。”巴西经济学家马科斯认为，巴西人口老龄化的速度不可忽视。世界银行发布报告认为，2019年巴西经济有望实现稳步增长，推进财政改革、刺激消费和提振投资是确保巴西经济增长的重要因素。

根据拉加经委会的报告，2019年，南美洲地区有望实现1.4%的增长，中美洲地区和加勒比地区预计增速分别是3.3%和2.1%。

（本报里约热内卢电）

《 人民日报 》（ 2019年04月02日 18 版）

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