考古发现“海上丝路”在唐代已延伸至西欧

英国杜伦大学近日表示，该校考古系与中国故宫博物院考古研究所的联合考古研究证明，“海上丝绸之路”终点早在唐代就已延伸至西欧，而非此前认为的晚至明代。这一重大发现将中欧陶瓷贸易起始时间向前推进了500年。

过去5年，中英联合考古队整理了在西班牙萨拉戈萨、阿尔梅里亚和巴伦西亚等地出土的十余件中国唐代至宋代早期陶瓷器残片。考古研究初步表明，这些唐宋时期的陶瓷已随阿拉伯商人经印度洋与红海贸易到达地中海地区。

此次中英联合考古队在中东和欧洲等地的考古研究发现，从唐代至元代，中国海洋贸易飞速发展。杜伦大学考古系研究员张然认为，这说明中国在推动早期全球化及东西方经济文化的交流互动中扮演了重要角色。

（据新华社伦敦电 记者桂涛、顾震球 参与记者施雨岑）

世界气象组织报告显示全球变暖加剧

近日，世界气象组织秘书长彼得里·塔拉斯与联合国秘书长古特雷斯、第七十三届联合国大会主席埃斯皮诺萨在纽约联合国总部发布《2018年全球气候状况声明》。报告显示，过去一年全球变暖仍在加速，为全球带来诸多经济社会方面的挑战。

报告显示，2015年至2018年是自有气温记录以来最热的四年，其中2018年是史上第四热的年份。2018年与极端天气和气候事件有关的自然灾害影响全球近6200万人。气候变化还威胁农业生产，使多年来全球饥饿状况持续好转的势头发生逆转。

联合国秘书长古特雷斯在发布会上说，世界气象组织的报告表明，人类应对气候变化的步伐赶不上全球变暖的步伐，必须立即采取行动。他呼吁各国领导人在今年9月联合国气候变化峰会上拿出切实可行的应对气候变化方案。

（据新华社联合国电 记者尚绪谦）

人工智能可大幅提高心脏装置维护效率

英国帝国理工学院日前发布的一项新研究说，该校研究人员参与开发的人工智能程序可以通过X光影像精确、快速地识别心脏起搏器等植入式心脏装置的型号和构造，从而在这些装置出问题时，帮助医生更高效地找到解决方法。

研究人员开发了人工智能程序，利用程序分析了1998年至2018年间1500多名病人的植入式心脏装置型号，并将结果与专业医护人员的传统分析结果展开对比。结果发现，程序的识别准确度高达99%，而传统的人工方法识别准确度仅有72%。

帝国理工学院的詹姆斯·霍华德说：“传统查找装置型号的方法又慢又落后，出现紧急状况时，我们需要有更好的新方法来识别装置。人工智能程序可做到这点，有助于医生为病人做出最好的治疗决策。”

（据新华社伦敦电 记者张家伟）

《 人民日报 》（ 2019年04月02日 18 版）

(责编：岳弘彬、曹昆)