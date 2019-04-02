苏珊娜在北马其顿个人演唱会上演唱中文歌曲。

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■苏珊娜·斯帕索夫斯卡享有北马其顿“歌坛常青树”的赞誉。现在她又添了一个新头衔——演唱中文歌曲的北马其顿歌唱家。

■参加文艺演出时，只要有机会，苏珊娜就会将自己喜爱的中文歌曲唱给大家听。她还培养自己的学生学唱中文歌曲，希望让更多的中文歌曲唱响北马其顿大街小巷。

“好一朵美丽的茉莉花，好一朵美丽的茉莉花，芬芳美丽满枝桠，又香又白人人夸……”初见苏珊娜时，北马其顿共和国首都斯科普里正值隆冬，但苏珊娜对《茉莉花》悦耳动听的演绎，让人仿佛闻到了春天的芬芳。

“中文歌曲美妙动听、充满故事，我要把更多中文歌曲唱给世界听。”这是苏珊娜近些年来一直努力的目标。

“感谢中国音乐带给我的感动和美好”

54岁的苏珊娜·斯帕索夫斯卡是北马其顿女高音歌唱家，获得过北马其顿和欧洲诸多奖项，在巴尔干地区以及澳大利亚、加拿大等国的北马其顿侨民中颇具影响力，有着北马其顿“歌坛常青树”的赞誉。现在她又添了一个新头衔——演唱中文歌曲的北马其顿歌唱家。

“我和中文歌曲的缘分，从学习中文开始。”2013年北马其顿圣基里尔·麦托迪大学孔子学院刚刚建立，出于对中国文化的兴趣，苏珊娜成为孔院最早一批学习汉语的学生。“汉语学习打开了我走进东方、了解中国的大门。”苏珊娜也有了一个美丽的中文名字——苏兰。

“得知我是一名歌手，我的中文老师给我介绍了中国国歌《义勇军进行曲》。《义勇军进行曲》慷慨激昂的旋律和振奋人心的歌词，让人听完久久不能平静，我越听越喜欢，然后便一发不可收拾。”苏珊娜说：“好听的歌曲，能够激发起人类共同的情感，让人情不自禁地去学习和模仿。”很快，苏珊娜就学会了唱中国国歌。

在汉语班里，苏珊娜是年龄较大的学员，也是表现最为突出的学员之一。“学唱中文歌不是一件容易的事。每次我都会先深入了解歌词的含义和歌曲的背景。只有理解了一首歌的内容，才能把这首歌的感情诠释好。非常感谢中国音乐带给我的感动和美好。”

“能得到中国观众的喜爱，我感到很荣幸”

2016年3月，苏珊娜分别在北马其顿国家歌剧院和芭蕾舞剧院举办了个人从艺30周年纪念音乐会。音乐会高潮时，她演唱的中文歌曲惊艳了全场。谈到当时的场景，苏珊娜仍记忆犹新：“在台上演唱第一首中文歌曲《茉莉花》前，我心里还挺没底的，因为对北马其顿观众来说，很多人都是第一次听到中文歌曲，而且还是由本国歌唱家演唱的。但当旋律开始，我开口演唱时，现场便响起热烈的掌声。观众们沉醉于这首歌曲营造的美妙意境中。观众们有好奇、有欣赏，也有满足，这让我太高兴了，北马其顿人喜欢中国音乐！”

“传统器乐加上民族韵律，配上故事性的歌词，让人痴迷。”两场演唱会上，苏珊娜唱了好几首中文歌曲，令在场观众大饱耳福。“我还记得，演唱会后有观众在我的社交网络账号空间上留言：‘您唱的中文歌曲太棒了，我以前从来没听过这么美妙的音乐，好像把我带入了梦境’。”苏珊娜清晰准确的发音，同样让现场的中国观众赞不绝口。

2017年，苏珊娜作为特邀嘉宾参加了在北京园博园举办的“中国—中东欧国家文化艺术嘉年华”活动。“场面特别热闹！我还记得我用汉语连唱了3首中文歌曲后，在场的观众都沸腾了。能得到中国观众的喜爱，我感到很荣幸。”

“几年前，中国对北马其顿民众而言既遥远又陌生。很多当地民众，通过苏珊娜演唱的中文歌曲对中国文化和音乐产生了兴趣，开始慢慢了解中国。”协助采访的翻译阿里加不仅是苏珊娜的粉丝，也在苏珊娜的带动下成为中国音乐的粉丝。

“我们国家处在‘一带一路’沿线重要位置，也是东西方交流的重要节点。这些年来，越来越多的中国企业来到我们这里，不仅为我们建起了高速公路，也带来了先进的技术和管理理念。”苏珊娜说，在这个过程中，也有越来越多的北马其顿民众渴望了解中国。两国自古以来就有着深厚的友谊，她愿意作为文化的使者让两国人民相互欣赏、增进了解。“我相信，未来两个国家一定会有更多互利共赢的合作，两国人民的交流与沟通必将更加顺畅和密切。”

“中文歌曲拉近了中国与世界人民的心灵”

苏珊娜的手机屏幕图片，是个大大的汉字——“爱”。“这是我非常喜欢的汉字，充满包容和温度。这就如同我喜欢的歌曲《敖包相会》。姑娘小伙互诉爱意，词曲洋溢着美好的意境。这个意境又让我想起了中国文学家欧阳修的名句，‘月上柳梢头，人约黄昏后’。中国音乐体现出博大精深的中国文化，应该与全世界的人共同分享。”

“经常有观众提出请求，希望我多唱一些中文歌曲。我下定决心，要把更多中文歌曲带给北马其顿观众。”近年来，参加文艺演出时，只要有机会，苏珊娜就会将自己喜爱的中文歌曲唱给大家听。她还培养自己的学生学唱中文歌曲，希望让更多的中文歌曲唱响北马其顿大街小巷。“中国经济的高速发展全世界有目共睹，同样，也有越来越多的优秀歌曲不断问世。虽然平时我工作很忙，但只要有时间，我就会学唱新的中文歌曲。”

2016年，圣基里尔·麦托迪大学孔子学院向苏珊娜颁发了荣誉证书，感谢她为传播中国文化和加强两国人民友谊所作的贡献。“通过演唱中文歌曲，我结识了很多中国朋友和同样喜欢中文歌曲的各国朋友。中文歌曲拉近了中国人民与世界人民的心灵。我希望把中国音乐介绍到北马其顿，把中国文化唱给北马其顿的人民听，也希望有朝一日能够把北马其顿音乐介绍到中国。”苏珊娜感慨地说。

“每次去中国，都会发现巨大的变化。这是一个正在高速发展的国家，不仅在经济方面，精神文化方面的创造和繁荣同样令世界瞩目。”苏珊娜每次总是带着期待去中国，每次也总能满怀惊喜而归，“中国是个了不起的国家。”苏珊娜说，她正在学唱《康定情歌》，并期待将来有一天能去中国开一场演唱会。

（本报斯科普里电）

《 人民日报 》（ 2019年04月02日 18 版）

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