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阿富汗洪涝灾害频发

2019年04月02日05:18  来源：人民网－人民日报
 

　　图为3月30日，阿富汗儿童站在被洪水淹没的道路旁。
　　人民视觉

　　据新华社喀布尔3月30日电 （记者邹德路、陈鑫）阿富汗国家灾害管理部门称，过去一个月该国洪涝灾害频发，共造成100多人死亡，250多人受伤，1.8万多座房屋被毁。

　　阿富汗媒体30日报道，连日大雨导致阿富汗西部发生洪涝灾害，已导致27人死亡、30多人受伤。《阿富汗时报》援引阿西部赫拉特省政府发言人贾拉尼·法哈德的话说，28日的暴雨在该省引发洪水，造成9人死亡、5人受伤，数千英亩的耕地和数百所房屋被毁，数千人被迫疏散。

　　当地官员表示，在邻近的巴德吉斯省和西北部法里亚布省，洪水分别导致8人和10人丧生，另有两名儿童失踪。在法里亚布省，数百家商铺、3000英亩的土地和2500多所房屋被毁，洪水还摧毁了数十座公路桥梁和省内部分地区的公路，通往偏远地区的数条公路也被关闭。

　　阿地方政府正在对灾害损失规模进行调查，伤亡人数还可能进一步上升。


　　《 人民日报 》（ 2019年04月02日 17 版）
(责编：岳弘彬、曹昆)
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