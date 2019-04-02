黎巴嫩举办中黎投资论坛吸引中国投资

据新华社贝鲁特3月30日电 （记者李良勇）中国—黎巴嫩投资论坛3月30日在黎巴嫩首都贝鲁特举行，吸引众多中黎企业和工商界人士参加。

本次论坛由黎巴嫩法兰萨银行和黎巴嫩商会联合会组织。黎巴嫩商会联合会主席、电信部长穆罕默德·舒凯尔当天作为黎总理萨阿德·哈里里的代表出席论坛。舒凯尔说，黎巴嫩正准备推出一揽子基础设施重建项目，希望中国企业积极参与投资，黎方愿提供一切必要便利。

阿拉伯商会联合会名誉主席、法兰萨银行董事长阿德南·卡萨在致辞中说，黎巴嫩重视“一带一路”倡议，愿加强与中国的经贸关系，欢迎中国企业在黎各主要领域投资。

中国国际贸易促进委员会会长高燕表示，中黎双边关系长期友好，各领域合作不断深化，中黎经贸合作取得长足进展。她就加强中黎企业间合作提出四点建议，包括不断提升双边贸易投资的规模、加强基础设施合作、深入开展金融合作以及积极开展旅游合作。

中国驻黎巴嫩大使王克俭说，中黎两国在共同推进“一带一路”建设上具有较大合作潜力。中方愿与黎方互学互鉴、互利共赢，深化“一带一路”合作，促进黎巴嫩经济社会发展。

论坛期间，中国贸促会与黎巴嫩商会联合会签署了设立中国—阿拉伯仲裁中心的谅解备忘录，并与黎巴嫩工业部签署了推动中国对黎巴嫩产业园投资与合作的谅解备忘录。

《 人民日报 》（ 2019年04月02日 17 版）

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