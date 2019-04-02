协调立场，阿盟共同应对挑战

第三十届阿拉伯国家联盟（阿盟）首脑理事会3月31日在突尼斯举行，来自21个阿盟成员国的国家元首、政府首脑或代表参加了为期一天的会议。会议就一系列地区局势进行磋商，重点聚焦巴勒斯坦问题和戈兰高地问题。会议强调，坚决反对美国接连在耶路撒冷和戈兰高地问题上倒向以色列。

会议声明还表示支持政治解决叙利亚危机，支持维护黎巴嫩、伊拉克、利比亚、苏丹等阿拉伯国家的安全和稳定，并强调阿拉伯世界的反恐决心。联合国秘书长古特雷斯、欧盟外交与安全政策高级代表莫盖里尼、非洲联盟委员会主席法基出席本次会议。

在巴勒斯坦问题和戈兰高地问题上，阿拉伯国家显示出对外团结一致的立场。会议强调，戈兰高地是叙利亚的“被占领土”。会议闭幕时发表的声明指出，美国承认以色列对戈兰高地拥有“主权”的公告有悖于国际法，无论在形式还是内容上都是无效的。会议声明表示，要继续致力于重启巴以和谈，在确保建立以1967年边界为基础、以东耶路撒冷为首都的巴勒斯坦国的前提下，根据既定时间表完成谈判。突尼斯政治分析家朱马·加斯米认为，阿拉伯国家意识到，必须在峰会上表明态度和立场。

已经走过70多年风雨历程的阿盟眼下正面临新的考验。在此关键时刻，团结更显珍贵。丹佛大学国际事务客座教授艾哈迈德·阿布·德拉布认为，阿盟一体化之路依然任重道远，想要内部步调一致并非易事。首先是沙特阿拉伯和卡塔尔之间矛盾难以协调；其次，阿盟成员国在是否允许叙利亚重返阿盟这一问题上对立严重。突尼斯《新闻报》专栏作家哈德拉维·麦迪亚认为，阿拉伯国家之间以往存在的一些矛盾没有得到解决，近年来地区局势动荡又滋生出新的矛盾和焦点，阿盟要形成更大影响力必须解决内部分歧。

由于地缘政治的因素，政治议题是会议讨论的主要内容，但与会领导人同时对阿拉伯世界的经济社会发展问题给予足够关注。“以发展促和平”的理念越来越得到阿拉伯国家领导人的认同。本届阿盟峰会发言人哈米里说，阿拉伯国家应制定有关消除贫困、解决年轻人失业问题的“阿拉伯国家经济和社会全方位计划”，同时充分发挥阿拉伯国家在金融、人力资源等方面的潜力，实现地区一体化等目标，以应对阿拉伯世界当前所面临的威胁和挑战。

（本报突尼斯4月1日电）

《 人民日报 》（ 2019年04月02日 17 版）

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