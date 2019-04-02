第六批在韩中国人民志愿军烈士遗骸装殓仪式举行

新华社韩国仁川4月1日电 （记者陆睿）第六批在韩中国人民志愿军烈士遗骸装殓仪式4月1日在位于韩国仁川的遗骸临时安置所举行，中韩双方3日将在仁川国际机场举行遗骸交接仪式。

据韩国国防部遗骸发掘鉴定团身份确认中心负责人张有亮介绍，此次韩方向中方共送还10具烈士遗骸和145件相关遗物，遗骸及遗物为2018年3月至11月在包括铁原、涟川、华川、非军事区等在内的7个地点发掘。

中国退役军人事务部褒扬纪念司副司长李桂广、中国驻韩国大使馆国防武官杜农一少将、韩国国防部国际政策次长李倞九以及韩国国防部遗骸发掘鉴定团人员等一行参加了共同装殓仪式。中方代表向志愿军烈士遗骸默哀鞠躬，并向遗骸献上鲜花，表达崇高敬意和深切哀悼。

中韩双方遵循人道主义原则，本着友好协商、务实合作的精神，2014年至2018年已连续五年成功交接589位在韩中国人民志愿军烈士遗骸。今年是按照中韩双方达成的共识实施的第六次交接。

《 人民日报 》（ 2019年04月02日 07 版）

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