2019“中国—太平洋岛国旅游年”在萨摩亚开幕

据新华社萨摩亚阿皮亚4月1日电 （记者张永兴）2019“中国—太平洋岛国旅游年”4月1日在萨摩亚首都阿皮亚开幕。中国文化和旅游部部长雒树刚在开幕式上宣读了国家主席习近平发给旅游年开幕的贺词。

萨摩亚代总理菲娅梅在开幕式上致辞说，今天的旅游年开幕式标志着南太平洋旅游组织2017年出席在北京举行的“一带一路”国际合作高峰论坛带来了直接成果。自那时起，南太平洋旅游组织与中国文化和旅游部一直在携手努力，为促进中国与太平洋岛国之间的旅游、文化、人文交流创造更多的机遇。“中国—太平洋岛国旅游年”是一个里程碑式的成就，它为太平洋岛国向中国展示其绝佳的自然风光、独特的文化和友好的人民提供了一个很好的机遇。

与此同时，与中国建交的太平洋岛国领导人也纷纷向开幕式祝贺，库克群岛总理普纳、汤加副首相西卡等政要分别代表各自国家领导人致辞，斐济总理姆拜尼马拉马向开幕式发来贺电。中国驻萨摩亚大使巢小良以及中国和有关岛国政府部门、旅游企业、新闻媒体代表出席了开幕式。

开幕式之前，雒树刚与出席活动的岛国领导人及政府代表举行了集体会见。浙江、广东、广西等地方文化和旅游部门及中国旅游集团、携程、广之旅等旅游企业与30多家岛国旅游企业进行业务洽谈。

为了展示对此次旅游年活动的重视，萨摩亚旅游局当晚还特别在阿皮亚港举办了一场长达10多分钟的烟花表演，预示着旅游年的美好开端与光明未来。中国煤矿文工团的艺术家们和萨摩亚赴华留学生也联袂呈现了一场精彩的文艺演出。

《 人民日报 》（ 2019年04月02日 03 版）

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