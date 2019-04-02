一带一路，不容错过的火车（国际论坛）

毫无疑问，“一带一路”建设对意大利而言是难得的发展机遇

“一带一路”建设，堪比意大利不容错过的火车。不久前，意大利登上了这列火车。我们的国家成为七国集团成员国中首个签署“一带一路”合作谅解备忘录的国家。

在中国国家主席习近平对意大利进行的受到全球瞩目的访问期间，意大利和中国签署了包括经济、产业、文化等领域的一系列合作文件。其中，两国关于共同推进“一带一路”建设的谅解备忘录最为重要。它不仅在很大程度上丰富了意中对话和磋商机制，也为双方未来加深了解、制定共同目标创造了条件。毫无疑问，“一带一路”建设对意大利而言是难得的发展机遇，无论是经济层面还是区域合作层面，抑或是文化和民间交往等层面。

“一带一路”是一项伟大的合作计划，它描绘了欧洲与中国、中亚及非洲等地区和国家互联互通的愿景。“一带一路”倡议通过基础设施建设和人文交流等，推动国家间互联互通，促进各国民心相通，促进知识与文化互通。在经济全球化时代，各国必须找到一种加强联系和对话的方法，并以此加强联合行动，“一带一路”建设便是一个行之有效的办法。

显然，意大利应该在“一带一路”建设中有所作为。

意大利位于古丝绸之路的西端，是欧洲南部的“海上之门”，拥有北亚得里亚海和北第勒尼安海的港口优势，是连通东亚和欧洲的桥梁。意中建立全面战略伙伴关系15年来，两个具有古老文明的国家在政治、经济和文化上一直保持着密切的对话与合作。

意大利不仅在意中双边贸易中表现活跃，在中东欧和非洲也有强烈的投资意愿。意大利希望和中国携手合作，拓展第三方市场。意中合作还有很大潜力，两国经济有极强互补性。意大利的中小企业技术发达、产品质量高，通过共建“一带一路”，这些中小企业找到了进入中国市场、扩大销售渠道、寻觅更多投资机会的途径。

古丝绸之路促进了古代文明的繁荣，今天，以丝路精神为指引的“一带一路”建设，为世界经济发展带来重大积极影响。“一带一路”建设将为振兴和推动经济全球化提供重要机遇，也为各国扩大市场开辟广阔前景。

我认为，“一带一路”建设就是通向这样的未来、帮助实现这些期许的那列火车。

（作者为意大利经济和财政部部长）

《 人民日报 》（ 2019年04月02日 03 版）

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