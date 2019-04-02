让科技创新助力建设人类美丽家园（大使随笔）

■在这充满梦想与奇迹的时代，中国人民愿与世界各国人民一道，应对挑战，创造奇迹，追逐梦想，携手构建人类命运共同体

今年中国农历新年伊始，一部《流浪地球》不仅在国内引发科幻电影热，也在英国受到热捧，并引起西方社会广泛关注。电影的主题和魅力令人津津乐道，有的赞叹中国电影产业的进步，有的感慨中国式的家国情怀和英雄主义，有的认为影片体现了中国倡导的多边主义理念和国际主义精神。

习近平主席指出：“科学技术是世界性的、时代性的，发展科学技术必须具有全球视野。”《流浪地球》的故事虽然纯属虚构，但它展现了现代科技文明发展全方位、加速度和无国界的特点，彰显了人们对美好生活的不懈追求、对科学技术的不断探索。从更宏大的视角看，这其中也蕴含着中国人天下大同的“世界观”和为人类进步作出更大贡献的“世界梦”。

今天的中国正奔跑在实现中华民族伟大复兴中国梦的征途上，并时刻不忘思考关乎全人类前途命运的重大问题。在中国与外部世界关系中，历来就有“四海一家”“兼济天下”的博大情怀。在经济全球化深入发展的今天，世界各国更加命运与共、休戚相关。习近平主席提出构建人类命运共同体，不仅契合时代发展潮流，符合国际社会谋发展、促合作的普遍愿望，还为人类建设美好世界、应对风险挑战提供了中国方案。中国把自己的事情做好，本身就是对构建人类命运共同体的贡献，中国的发展也必将给世界发展创造更多机遇、提供更大动力。

今天的中国正阔步前行在科技创新的大路上，同时始终坚持对外开放和国际合作。改革开放40年来，中国的科技事业实现了历史性、整体性、格局性重大变化，已经成为具有全球影响力的科技大国。2018年，中国全社会研发支出占国内生产总值比重为2.18%；国际科技论文总量和被引用次数稳居世界第二；发明专利申请量和授权量世界第一；国家综合创新能力列世界第十七位。我们始终根据“平等互利、成果共享、保护知识产权、尊重国际惯例”的原则，稳步推进对外科技创新合作，已形成全方位、多层次、宽领域的国际科技创新合作良好格局。自2013年以来，在“一带一路”框架下，中国与沿线国家和地区积极拓宽科技创新互联互通的渠道和方式，在科技人文交流、共建联合实验室、科技园区合作、技术转移等方面取得积极进展，还推进大数据、人工智能等前沿技术连点成线，正形成源源不断的互惠成果。

今天的中国正在大踏步地赶上和引领时代，同时也有能力为人类文明进步作出更大贡献。目前，中国在载人航天、月背探测、射电望远镜、量子通信、超级计算、高速铁路等一些领域进入并跑甚至领跑阶段，手机支付、大数据、人工智能应用更是引领全球浪潮。随着综合实力稳步提升，中国有意愿、也有能力为人类文明进步作出新的更大贡献。越来越多中国企业通过自身的勤奋和智慧，在相关技术领域取得世界领先的佳绩，并希望与各国同行分享成果，实现互利共赢，促进共同进步。我们呼吁国际社会一道践行“科学无国界”理念，以实际行动促进科技交流和成果共享，让科技发挥最大效应，提升共同应对全球性挑战的能力，为实现各国经济社会繁荣提供新助力。

“无论结果如何，人类的勇气和坚毅，都被镌刻在星空下。”带着地球去流浪虽然只是科技畅想，但同舟共济、共克时艰的精神引人深思。在这充满梦想与奇迹的时代，中国人民愿与世界各国人民一道，应对挑战，创造奇迹，追逐梦想，携手构建人类命运共同体。

（作者为中国驻英国大使）

《 人民日报 》（ 2019年04月02日 03 版）

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