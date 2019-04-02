“与中国结伴同行，实现合作共赢”

■“贝卡尔特集团十分看好中国市场，其中一个证明就是，中国贝卡尔特钢帘线有限公司成立时，业界普遍认为整个中国钢帘线市场需求为3000吨左右，但贝卡尔特把自己的产能定为3万吨。”

■“贝卡尔特见证了改革开放为中国经济繁荣和人民生活水平提高带来的巨大机遇。能参与这个伟大的历史进程，我们深感自豪。”

贝卡尔特是最早来华投资的比利时企业之一，迄今为止，在华累计投资10多亿欧元，是目前在华投资最多的比利时企业。该企业在中国10个城市拥有18个独资或合资公司，在华员工近9000名，其钢丝变形和镀膜技术全球领先。此外，该企业还在中国设立了唯一一家海外研发中心。

“贝卡尔特是中国改革开放历史进程的参与者和受益者，对中国经济发展前景充满信心，将继续加大对华投资力度，与中国共同成长。”贝卡尔特集团董事长博特·德·格雷夫（中文名狄镐夫）在讲述该企业发展历程时，对与中国合作实现共赢充满信心。

“中国市场蕴藏着巨大潜力，我们必须进入这片投资热土”

从比利时首都布鲁塞尔向西，驱车1个多小时就可以到达位于西佛兰德省兹韦弗海姆市的贝卡尔特集团总部。在贝卡尔特集团的产品展示中心入口，过道两面墙上挂着两排装帧精美的图片，按照时间顺序展示了该集团从无到有、从小到大的发展历程。

第一幅图片是集团创始人里奥·利恩达·贝卡尔特的画像。130多年前，兹韦弗海姆是个小村庄。村民们养的牛总喜欢从自家草地上溜达出去，偷吃别人家的草，常常引来邻里间的抱怨甚至官司。为了解决这个问题，贝卡尔特在1880年成立了一家小企业，生产带刺的铁丝网，用于建造草地围栏。贝卡尔特生产的铁丝网设计独特，其铁刺有6个尖头，像一个星星状的“王冠”，可以很方便地编到铁丝上。1881年，他为这项发明申请专利。

“贝卡尔特集团从建立之初就是为了解决实际问题，变需求为商机。”狄镐夫一边向记者介绍集团的发展历史，一边讲解其企业文化。在比利时市场站稳脚跟后，贝卡尔特在上世纪20年代开始走出国门。从欧洲其他国家到美洲，再到亚洲，“贝卡尔特不断让生产贴近市场”。

走到一幅反映隆重剪彩画面的图片前，狄镐夫告诉记者，这是1993年贝卡尔特在中国的第一家合资公司——中国贝卡尔特钢帘线有限公司的开业剪彩仪式。“在投资成立这家工厂前，我们就已经和中国的一些企业开展了富有成效的合作。在此过程中，我们意识到，中国市场蕴藏着巨大潜力，我们必须进入这片投资热土，贴近中国市场需求，与蓬勃发展的中国经济共同成长。”

“贝卡尔特集团十分看好中国市场，其中一个证明就是，中国贝卡尔特钢帘线有限公司成立时，业界普遍认为整个中国钢帘线市场需求为3000吨左右，但贝卡尔特把自己的产能定为3万吨。”狄镐夫说。

“受益于中国经济持续多年的快速发展，贝卡尔特的业务飞速增长”

“走向世界为贝卡尔特可持续发展提供了新的动能，也为贝卡尔特日后发展成为全球知名企业奠定了扎实基础。”狄镐夫强调，进入中国市场，且“受益于中国经济持续多年的快速发展，贝卡尔特的业务飞速增长”。

“中国是贝卡尔特的‘福地’，我们的发展战略与中国经济发展战略保持同步，借助中国改革开放的东风腾飞。上世纪90年代，当中国大力发展汽车产业时，我们便加大与汽车产业相关产品的研发和生产；上世纪90年代末，当中国政府实施振兴东北地区经济发展战略时，我们在沈阳投资建厂；随着中国吹响西部大开发的号角，我们在重庆建立了生产基地。借助中国的人才优势和国家创新战略，我们在中国建立了海外唯一的研发中心。”狄镐夫说，没有过去40多年中国的飞速发展，就没有贝卡尔特的今天，“我们相互学习，密切合作，实现共赢”。

如今，贝卡尔特的业务遍及全球120个国家，全球员工近3万人，年收入达50亿欧元。在产品展示中心可以看到，贝卡尔特的核心竞争力集中体现在钢丝变形和镀膜两大技术领域。据介绍，每年全球有10亿瓶气泡酒使用贝卡尔特香槟瓶塞用钢丝，全球近30%的轮胎是用贝卡尔特钢帘线加固的，每年有500万立方米混凝土使用贝卡尔特佳密克丝钢纤维加固，每年全球使用贝卡尔特装订线折合长度350万千米。

在产品展示中心，狄镐夫指着由中国企业生产的轮胎横断面告诉记者，这种轮胎使用贝卡尔特超高强度钢帘线加固，轻而耐用，“仅一条这种轮胎内使用的钢帘线，就能吊起一架277吨重的空客飞机，而其直径仅为头发丝的3倍。通过与中国轮胎制造企业密切合作，我们的技术创新也出现了革命性变化。”狄镐夫表示，如今，中国制造的轮胎行销世界，中国轮胎制造企业还进入欧洲，在欧洲国家投资建厂，实现本地化生产，成为欧洲国家和中国共建“一带一路”的重要项目。“中国轮胎制造业的发展也给了我们集团成长的机会，我们的技术和产品也因此走得更远。”

“在存在较多不稳定性和不确定性的世界中，中国经济保持持续健康发展的前景是确定的”

狄镐夫1989年首次访问中国，之后不久，出任比利时贝尔和中国邮电部上海分局成立的合资企业上海贝尔公司总经理，1991年5月携家人到上海居住。“刚到上海时，感觉一切都很新鲜。周日的南京路上人潮涌动，人们身穿深蓝或深灰色的服装，自行车是主要交通工具。那时上海刚刚开始建设连接浦东和浦西的基础设施，没有地铁，没有高架桥，虹桥机场狭小而拥挤。”狄镐夫向记者讲述他对上世纪90年代初的上海印象。

“过去的40多年里，中国发生了翻天覆地的变化，中国的进步和发展令人赞叹。”狄镐夫说，如今，高速公路、地铁、磁悬浮列车还有网络等，把城市和乡村有机地联系起来，城市布局规划有序。狄镐夫表示：“贝卡尔特见证了改革开放为中国经济繁荣和人民生活水平提高带来的巨大机遇。能参与这个伟大的历史进程，我们深感自豪。”

在狄镐夫看来，中国营商环境的改善是显而易见的，外商投资法的出台和减税降费政策的实施无疑将促进中国扩大对外开放，使中国在国际投资领域更受欢迎。“中国经济结构不断优化，持续成为世界经济增长最大的贡献者。在存在较多不稳定性和不确定性的世界中，中国经济保持持续健康发展的前景是确定的。贝卡尔特始终对中国的经济前景充满信心。”狄镐夫表示：“‘同心同行，卓越共赢’是贝卡尔特的核心理念，我们在中国的成长故事为这个理念提供了生动的注脚。未来我们将继续加大对中国的投资力度，与中国结伴同行，实现合作共赢。”

（本报布鲁塞尔4月1日电）

《 人民日报 》（ 2019年04月02日 03 版）

(责编：岳弘彬、曹昆)