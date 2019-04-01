让“互联网+养老服务”触手可及

3月28日，中国红十字会总会事业发展中心与微医集团在京共同举办“曜阳互联网养老院成立发布会暨微医捐助千院行动”启动仪式。

中国红十字会总会事业发展中心主任江丹在致辞中表示，中心积极落实互联网与服务业融合发展的重要精神，充分发挥公益机构的自身优势，主动联合微医集团成立曜阳互联网养老院，共同推进“互联网+养老服务”，对于发展我国养老服务事业，将具有十分重要的意义。一是探索智能养老与社会养老服务新模式的尝试；二是发展曜阳养老支持平台新的重要举措；三是有利于提升养老机构的服务能力和管理水平；四是将使更多的老人养老具有获得感、幸福感和安全感。

资料显示，事业发展中心自1999年以来，秉承“人道·博爱·奉献”的红十字精神，主动发挥社会组织优势，积极探索公益服务与市场化运作相结合的新型社会养老服务模式，着力打造了以人文关怀和医养结合为特色的“曜阳养老”服务品牌，逐步形成了包括建设曜阳养老机构、开展曜阳关爱行动、构建曜阳支持平台为主要内容的曜阳养老服务体系。

微医携手事业发展中心共同建设曜阳互联网养老院，将通过平台建设，建成全新升级的三层服务体系，多方面、系统性的缓解养老难题。一是“互联网+医疗健康”助力搭建医养结合服务体系。二是整合养老产业上下游资源，打造全产业链服务体系。三是打造养老保障体系，增加养老保障产品和服务供给，提高服务质量和效率，满足多样化、多层次养老保障需求。

“曜阳互联网养老院”将提供的养老服务主要包括生活照料、医疗健康和精神文化三类，具体有：助餐、助浴、助洁等服务，健康档案管理、健康评估与管理，身体状况远程监测、预约挂号、远程专家问诊、老年护理、康复指导等服务，以及心理慰藉、文体活动、精神评估、旅居养老等服务。

(责编：田婉晴(实习生)、常红)