南非德班排外骚乱致多人死伤

新华社开普敦4月1日电（记者高原）联合国难民事务高级专员公署（难民署）1日发表声明说，南非海滨城市德班近日发生的排外骚乱已致至少6人死亡、数人严重受伤。

难民署对事态发展表示“严重关切”，要求南非政府立即采取有效措施，保证生活在南非的外国人安全，并将犯罪分子绳之以法。

难民署说，骚乱影响德班多个地区，暴徒们持械闯进多家外国人开的商店，在抢完财物后将商店破坏或焚毁，大批外国人四处逃散，目前约有250名外国人在当地清真寺和警察局避难。除德班外，南非林波波省一些地区也相继发生排外骚乱。

难民署驻南部非洲副代表莱昂纳德·祖卢说，南非政府有责任保护所有生活在南非的外国人人权，包括来南非寻求政治避难的难民。难民署正和南非政府、联合国相关机构及社会各界合作，防止事态进一步升级，并救助那些受骚乱影响的人。

中国驻南非德班总领馆官员对新华社记者说，骚乱期间，位于德班附近一个工业区的一家华人仓库被焚烧，总领馆工作人员到现场帮助处理善后。骚乱未对当地华侨华人造成大影响，也没有华侨华人在事件中受伤。总领馆高度关注事态发展，和当地华侨华人一道积极应对已发生或可能发生的事件。

德班近日发生抗议游行，反对当地雇主雇佣外国人。游行随后演变成骚乱，外国人成为袭击对象。南非政府上周发表声明，表示将采取切实有效措施遏制排外风潮，严惩犯罪分子，加大对外国人保护力度。

根据难民署提供的数据，目前在南非难民人数达27.4万，主要来自邻国和其他非洲国家。南非一些当地人抱怨，外国人抢了他们的工作，使南非失业率长期居高不下。由于排外情绪增长，针对外国人的暴力事件时有发生。2015年，南非发生大规模排外骚乱，造成至少7人死亡、上百人受伤，数百家外国人开的商店被打砸哄抢，数千名外国人流离失所，在政府动用军队进行干预后，混乱局面得到控制。

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