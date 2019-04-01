英国爱乐乐团音乐会在伦敦举行

人民网伦敦4月1日电（记者 许立群、强薇）作为庆祝建国70周年系列活动之一，3月31日，由旅美华裔指挥张弦执棒的英国爱乐乐团音乐会在伦敦皇家节日大厅举办。

2019年是中英文化合作协定签署40周年。2015年中英文化交流年期间，在时任英国首相卡梅伦的见证下，五粮液与英国爱乐乐团签署战略合作备忘录，开启了与该乐团为期5年的首席国际合作伙伴关系。此次音乐会也是由五粮液集团赞助，并得到了驻英使馆文化处、中国文化和旅游部驻伦敦办事处的支持。

中国驻英国大使刘晓明在出席音乐会时表示，音乐会传递出了和而不同、交流互鉴、互利共赢这三个信息。刘晓明说，英国爱乐乐团的中国元素不断增多，已成为唯一连续三年举办中国新年音乐会的英国交响乐团，去年还专程到中国巡演，受到中国听众热烈欢迎。英国爱乐乐团与五粮液集团的合作不仅增进了中国民众对西方音乐的了解，也促进了西方民众对中国白酒文化的认知。希望更多人能以此为窗口，感受到中华文明的魅力，促进中英两国文明互鉴互荣。

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