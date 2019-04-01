新加坡成立食品局以加大食品安全监管力度

新华社新加坡4月1日电 新加坡食品局4月1日正式成立，负责监管新加坡食品安全和供应保障，以更有效地应对食品安全问题。

食品局隶属于新加坡环境及水源部，之前由农粮与兽医局、国家环境局、卫生科学局分别负责的食品相关工作将全部由该局承担。新加坡政府希望通过整合有关的政府部门，更有效应对食品安全问题。

据悉，食品局将设立国家食品科学中心，把相关的食品实验室设施和专才等资源进行整合，实现设备和技术的共享。该局还负责监管本地6万多个食品制造商、中央厨房、餐饮供应商和餐馆等餐饮食品业者，以及食品安全及风险测试，确保从农场到餐桌的整个流程都能被有效监控。

新加坡环境及水源部长马善高在食品局揭牌仪式上表示，同水资源安全一样，食品安全和供应保障在新加坡也至关重要，食品局将把挑战化为机遇，加强对食品安全的监管。

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