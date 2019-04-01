文在寅说将与特朗普讨论朝美重启对话

新华社首尔4月1日电（记者陆睿 耿学鹏）韩国总统文在寅4月1日说，下周访美期间，他将与美国总统特朗普就朝美重启对话等事宜展开深入讨论。

文在寅当天主持召开青瓦台首席秘书和助理会议时说，朝美领导人第二次会晤未能达成协议，朝鲜半岛和平进程遇到暂时困难，但可以确定的是，韩国、朝鲜、美国都不想重返过去的紧张局面。

文在寅说，访美期间，他将与特朗普就朝美重启对话、朝鲜半岛完全无核化、促进韩朝关系与朝美关系形成良性循环等事宜展开深入讨论。

3月29日，韩国总统府青瓦台宣布，文在寅将于4月10日至11日访问美国并与特朗普举行会晤。

朝美领导人第二次会晤2月27日至28日在越南河内举行，会晤较既定安排提前结束。因在解除对朝制裁和无核化措施方面存在分歧，双方未能签署共同文件。

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