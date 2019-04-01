土耳其地方选举初步结果揭晓

新华社安卡拉4月1日电（记者秦彦洋 施春）据土耳其阿纳多卢通讯社4月1日报道，3月31日举行的土耳其地方选举初步计票结果显示，在全国81个市的市长选举中，执政党正义与发展党（正发党）赢得40个，最大反对党共和人民党赢得20个。

五年一度的土耳其地方选举通过直选产生全国各市、县（区）、镇（街道）的行政长官。全国共有12个政党参与角逐，安卡拉、伊斯坦布尔等大城市的市长归属最受关注。

目前，土耳其最高选举委员会已对99%的选票进行了统计。根据初步结果，共和人民党候选人曼苏尔·亚瓦什以约4个百分点的优势赢得安卡拉市市长选举。

在伊斯坦布尔，两党市长候选人的得票率相差不到0.1个百分点，引发民众对计票准确性的争议。1日上午，最高选举委员会宣布，共和人民党候选人埃克雷姆·伊马姆奥卢以2.7万余票的优势领先于正发党候选人，但该委员会并未明确宣布获胜方。

根据惯例，最高选举委员会将在未来几周内公布最终计票结果。

土耳其总统、正发党主席埃尔多安3月31日晚在伊斯坦布尔表示，正发党在本次选举中票数领先，是选举赢家。但他也承认正发党在一些大城市失守，并表示将“根据选情决定下一步行动计划”。

从全国来看，正发党的获胜区域主要在内陆城市和黑海沿岸，而共和人民党几乎赢得全部西部和南部沿海城市的市长职位。在东南部的库尔德人聚居区，关注库尔德事务的反对党人民民主党优势明显。

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