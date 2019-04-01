印度成功发射一箭29星

新华社新德里4月1日电（记者胡晓明）印度空间研究组织4月1日成功发射一枚极地卫星运载火箭，将29颗卫星送入预定轨道，其中包括一颗军用观测卫星和28颗外国卫星。

这枚火箭当天上午从位于印度东南部的斯里赫里戈达岛萨蒂什·达万航天中心升空。印度空间研究组织随后发表声明说，火箭成功将军用观测卫星EMISAT送入太阳同步轨道，28颗外国卫星也被送入预定轨道。

EMISAT是印度国防研究与发展组织自行研制的电子情报卫星，用于电磁频谱测量等，重量约436千克。另外28颗卫星来自美国、立陶宛、西班牙和瑞士4个国家，总重量220千克。

印度空间研究组织主席西旺在声明中说，这项任务很特别，因为印度发射的是一枚四级火箭，并尝试在3个不同的轨道高度完成相应操作。

据印度空间研究组织介绍，火箭首先将EMISAT送入距地面749公里的轨道，然后火箭第四级两次重启将另28颗卫星送入距地面504公里的轨道，最终火箭第四级又两次重启进入距地面485公里的轨道作为平台开展空间实验。

目前许多火箭都只有三级，有四级的火箭较少，因为多一级通常意味着火箭在组装、发射等方面更复杂。

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